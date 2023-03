Kitty O'Neil - kobieta, która biła rekordy w męskim świecie, upamiętniona przez Google

Kobieta w żółto-pomarańczowym kombinezonie, która dziś rano pojawiła się w Google Doodle (tymczasowym logo na stronie Google), to Kitty O’Neil, kaskaderka, kierowca wyścigowy. W 1976 roku pobiła rekord prędkości kobiet na lądzie. Trójkołowy pojazd „SMI Motivator” na nadtlenek węgla na dystansie 5/8 mili osiągnął prędkość 825,13 km/h (przez chwilę, w momencie rozpędzania, miała na liczniku 995 km/h!).

Przez pieniądze i umowy biznesowe musiała przerwać bicie rekordu

Nie było technicznych przeszkód, by kontynuowała jazdę w szaleńczym tempie i poprawiła rekord, ale wielkie pieniądze zadecydowały o tym, że musiała wcisnąć hamulec. Właściciel pojazdu, producent zabawek Marvin Glass miał kontrakt z innym kierowcą, Halem Neehhamem, który również przygotowywał się do bicia rekordu. Firma planowała wkrótce wypuścić serię zabawek z jego podobizną, a te nie sprzedałyby się tak dobrze, gdyby Needham był „tym drugim” i do tego dał się wyprzedzić kobiecie.

Kitty O’Neil musiała się więc zadowolić zwycięstwem w kategorii przeznaczonej dla kobiet. Jej rekord został pobity dopiero 43 lata później przez Jessi Combs, która jeszcze kilka lat temu była nazywana „najszybszą kobietą świata”. Szerokiej publiczności znana była z udziału w programie „Pogromcy mitów”. W 2019 roku zginęła w tragicznym wypadku podczas wyścigów na pustyni Alvord w stanie Oregon – tej samej, na której O’Neil prawie pół wieku wcześniej pobiłą rekord prędkości. 39-latka podjęła się próby uzyskania lepszego wyniku niż O’Neil. Udało się jej, ale doszło przy tym do śmiertelnego wypadku.

Kity O’Neil. Na planie „Wonder Woman” przeleciała 40 metrów w dół

Na co dzień Kitty O’Neil była związana z branżą filmową jako kaskaderka, choć jako dziecko planowała dla siebie karierę sportowca. Trenowała nawet do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 oku, ale kontuzja wymusiła trwałe porzucenie marzeń o zawodowym sporcie. Praca w biurze też nie wchodziła w grę, więc poszukująca wyzwań Kitty poszła w kierunku sztuki kaskaderskiej. Nie tylko pojawia się w wielu fimach (m.in. „Bionic Woman”, w serialu „Baretta”, „Airport ‘77”, „Blues Brothers”), ale też została pierwszą kobietą, która dołączyła do prestiżowej grupy kaskaderskiej Stunts Unlimited zrzeszającej „najodważniejszych z odważnych”.

Niezwykłego wyczynu dokonała na planie serialu „Wonder Woman” z 1979 roku. Na potrzeby jednego z odcinków skoczyła z rozpostartymi rękami z dachu hotelu Hilton w Los Angeles i spadała przez niespełna 40 metrów, nim wylądowała na poduszce. Pobiła swój własny rekord w „najdłuższym spadaniu”, skacząc helikoptera lecącego na wysokości 55 metrów.

Skakała też do wody z platformy zawieszonej na wysokości 30 metrów.

Niepełnosprawność była naturalnym elementem jej życia

Aż trudno uwierzyć, że jedynym urazem, jakiego doznała jako kaskaderka, było złamanie palców w 1970 roku w wypadku motocyklowym.

W robieniu tych wszystkich niebezpiecznych rzeczy – i łamaniu stereotypów, że kobieta nie może, nie powinna, nie poradzi sobie – nie przeszkadzała Kitty O’Neil niepełnosprawność. Nie słyszała, ale była z tym pogodzona i traktowała to jako naturalny element swojego życia.

Kitty O’Neil zmarła w wieku 72 lat, w listopadzie 2018 roku. Przyczyną śmierci kaskaderki było zapalenie płuc.

