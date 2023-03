Tauron rozbudowuje polską sieć. Kolejne 100 tys. gospodarstw ma szybki internet

Firma podsumowała zakończony niedawno projekt rozwoju sieci światłowodowej w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, działania realizowane w ramach POPC pomagają wkroczyć w cyfrowy świat zarówno zwykłym obywatelom, jak i małym czy średnim przedsiębiorstwom.

– Bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować i podsumować naszą pracę, rozpoczętą jeszcze w 2018 roku. Dzieło, do którego się przymierzyliśmy, to misja cyfrowego rozwoju Polski – zaznaczył Artur Warzocha, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Tauron Polska Energia, na konferencji prasowej poświęconej rozwojowi sieci światłowodowej.

Nowa sieć w liczbach

Obecnie bez szybkiego i stabilnego dostępu do globalnej sieci trudno sobie wyobrazić korzystanie z wielu usług cyfrowych, a co dopiero prowadzenie biznesu. Podsumowując ostatnie osiągnięcia Tauron skupił się więc na aspektach walki z wykluczeniem cyfrowym i likwidacji tzw. białych plam.

Białe plamy na internetowej mapie Polski definiowane są jako obszary bez dostępu do internetu, bądź z dość wolnym jak na obecne standardy łączem, którego przepustowość nie przekracza 30 Mb/s.

Omawiany podczas konferencji projekt budowy infrastruktury światłowodowej na południu Polski był szeroko zakrojony, o czym najlepiej świadczą liczby. Nowoczesną infrastrukturę doprowadzono do 876 miejscowości w 127 gminach. Chodzi tu o trzy województwa – dolnośląskie, małopolskie i śląskie.

Rozpoczęty w 2019 r. i ukończony w listopadzie ubiegłego roku projekt światłowodowy da dostęp do szybkiego internetu nawet 500 tys. osób z regionu, mieszkającym w 104 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie duży nacisk został położony na rozwój sieci na cele edukacyjne, bo światłowód doprowadzono do ponad 400 szkół.

– To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to objęcie zasięgiem sieci światłowodowej 428 jednostek oświatowych. Nie musimy nikogo przekonywać, jak ważna jest oświata i jak kluczowy jest dostęp do szerokopasmowego internetu w placówkach zajmujących się edukowaniem następnego pokolenia Polaków – podkreślał prezes Warzocha.

Wartość inwestycji przekroczyła 278 mln złotych, w tym 186 mln zł pochodzących z dofinansowania UE oraz 92 mln zł wkładu własnego Taurona. Powstały 173 węzły sieci, a do rozwoju infrastruktury FTTH (Fiber To The Home) wykorzystano ponad 5 500 kilometrów światłowodu. Mówiąc obrazowo – to odległość niemal taka, jak z Warszawy do Bombaju.

Jedno łącze, wielki wybór

Jak podkreśla Tauron, jednorazowa instalacja przyłącza internetowego to przyszłościowa inwestycja na długie lata. Grupa jest bowiem tzw. dostawcą hurtowym, co oznacza, że z wykonanego światłowodu korzystać może wiele firm zapewniających usługi internetowe.

Oznacza to niemałą wygodę dla klientów końcowych. Od początku mogą oni bowiem wybierać z ofert wielu dostawców, co umożliwia im podjęcie dobrej decyzji i dopasowanie usługi do swoich potrzeb. Po drugie, jeśli warunki się zmienią, ten sam światłowód może wykorzystać potem inny dostawca.

– Tauron stał się znaczącym na polskim rynku hurtowym operatorem telekomunikacyjnym. Podjęliśmy się tego zadania jako jedyna grupa energetyczna w Polsce i nie żałujemy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej rozwijać swoje usługi w tym zakresie. Już dzisiaj mamy stosowne kompetencje, doświadczenie czy dobre praktyki. Wiemy też, jak maksymalnie wykorzystać efekt synergii – przekonywał Warzocha.

Szybki internet przyśpiesza gospodarkę

Wiceprezes ds. korporacyjnych Tauron Polska Energia podkreślił też, że inicjatywa nie mogłaby zostać ukończona bez ścisłej współpracy z partnerami grupy. Podziękowania trafiły do wiceministra Pawła Lewandowskiego, który był odpowiedzialny za projekt z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Świetna realizacja projektu Grupy Tauron jest kolejnym przykładem tego, że spółki z udziałem Skarbu Państwa bardzo dobrze wpisują się w politykę rozwojową całej Polski. Przedsiębiorstwa te mogą jednocześnie znaleźć korzyści gospodarcze dla firmy, jak i budować korzyści w regionach, w których działają – przekonywał Lewandowski.

Przedstawiciel KPRM skupił się na aspektach biznesowych, bo szerszy dostęp do światłowodu może szybko przerodzić się w odczuwalne zyski dla przedsiębiorców.

– Rozwój sieci światłowodowej oznacza możliwość podłączenia do sieci wielu firm, co jest obecnie niezwykle kluczowe. 70 proc. zapytanych przedsiębiorstw podkreśla, że szybki internet wyraźnie podnosi ich efektywność. Ponad 50 proc. dodaje, że dostęp do sieci jest jednym z najważniejszych czynników podnoszenia całkowitej efektywności firmy – nadmieniał wiceminister.

Jak się okazuje, szybkość internetu jest też bezpośrednio związana z PKB. Wiceminister Lewandowski przekonywał, że zwiększenie prędkości internetu jedynie o 10 proc. wiąże się ze wzrostem lokalnego PKB per capita o 1,5 proc.

– W przypadku projektu Taurona mówimy zaś o wzrostach szybkości o 100, 200, a nawet 300 procent. Jestem przekonany, że te regiony w bardzo istotny sposób zwiększą swoje PKB. A mówimy tu o obszarach często dotkniętych m.in. zamknięciem górnictwa czy sektorów gospodarki ciężkiej Dzięki światłowodom będą one mogły szybko rozwijać się w obszarach nowych technologii i świadczenia usług cyfrowych, czy cyfrowej edukacji – podsumował Paweł Lewandowski.

