Morawiecki zapowiada rewolucyjną zmianę w rządzie i wyjaśnia: Tu nie żartuję

1 kwietnia to co roku okazja do mniej lub bardziej zabawnych żartów. Także w tym roku internet zalała masa fałszywych informacji. Tradycję postanowił wykorzystać także premier Mateusz Morawiecki, który pod tym pretekstem zwrócił uwagę na gorący w ostatnich tygodniach temat.

Sztuczna inteligencja przejmuje władzę nad Polską

„Drodzy Rodacy! Właśnie dzisiaj mamy niezwykle ważną informację do przekazania. W związku z ciągłym rozwojem technologii polski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu rewolucyjnej zmiany w naszym systemie politycznym. Od dzisiaj wprowadzamy nową formę rządu, znaną jako „E-Rząd”. To pierwszy w historii system, w którym wszystkie decyzje podejmuje sztuczna inteligencja. E-Rząd będzie analizować dane i podejmować decyzje, co przyspieszy i usprawni naszą pracę na rzecz Polski” – czytamy w najnowszym poście facebookowym premiera Mateusza Morawieckiego.

„To tylko początek rewolucji, którą wprowadzimy w naszym kraju. Będziemy kontynuować rozwój technologiczny, by zapewnić jak najlepszą przyszłość dla naszych obywateli!” – dodał premier.

Primaaprilisowy żart, który ma zwrócić uwagę na poważny problem

„Powyższy post to oczywiście primaaprilisowy żart, jaki – i tu nie żartuję – stworzyła w całości sztuczna inteligencja, która jest ostatnio na ustach całego świata – CHAT GPT. Grafiki do niego również stworzył AI – Midjourney” – czytamy w dalszej części wpisu.

Tym żartobliwym wpisem premier chciał zwrócić uwagę na zupełnie realny problem. W ciągu ostatnich tygodni mamy do czynienia z nową falą rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji. Jej głównymi przykładami jest ChatGPT (który napisał wpis na facebooku premiera), Bard, czy różnego rodzaju programy do retuszowania zdjęć i filmów.

Elon Musk ostrzega przed Sztuczną Inteligencją

Nagły rozwój tej technologii niepokoi m.in. ekspertów i samych jej twórców. Ponad 1000 osób na czele z Elonem Muskiem wystosowało nawet ostatnio list otwarty, w którym zaapelowało o wstrzymanie dalszych prac nad AI na pół roku. W tym czasie chcieliby opracować system prawnych zabezpieczeń, które sprawią, że Sztuczna Inteligencja nie będzie zagrożeniem.

„O szansach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją mówiłem już wiele razy w moim podcaście i na spotkaniach z przedsiębiorcami. Polska musi iść w tym kierunku i będziemy nadal wspierać rozwój branży nowych technologii” – napisał premier Mateusz Morawiecki w dalszej części wpisu – tej, która żartem już nie jest. „Nasz rząd będzie nadal działał zgodnie z demokratycznymi zasadami, a decyzje będą podejmowane przez ludzi, a nie przez maszyny” – dodał.

