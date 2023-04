Twórcy ChatGPT nie słuchają ostrzeżeń. AI już niebawem osiągnie przełomowy poziom

Pod koniec marca list otwarty w sprawie zagrożeń wynikających z dalszego rozwoju Sztucznej Inteligencji przedstawił think tank Future of Life Institute.

Jak napisali w liście otwartym, dalszy rozwój Sztucznej Inteligencji w obecnej formie, stanowi potencjalne zagrożenie dla społeczeństw i ludzkości. List wystosowany oficjalnie przez organizację non-profit Future of Life Institute, podpisało ponad 1000 osób. Wśród nich jest Elon Musk.

„Potężne systemy Sztucznej Inteligencji powinny być rozwijane dopiero wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że ich efekty będą pozytywne, a ryzyko będzie pomijalne” – czytamy w liście otwartym.

Ostrzeżenia nie podziałały. ChatGPT zyska nową zdolność

Jak twierdzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców i deweloperów z rynku Sztucznej Inteligencji Siqi Chen, GPT-5, czyli kolejna wersja ChatGPT, może przekroczyć granicę, która budzi obawy wielu osób.

„Powiedziano mi, że GPT-5 ma ukończyć szkolenie w grudniu tego roku i że OpenAI oczekuje, iż osiągnie AGI" – napisał na Twitterze. Kluczowy w jego wypowiedzi jest skrót “AGI”, czyli “Artificial General Intelligence” (Ogólna sztuczna inteligencja). Jest to kolejny etap rozwoju AI, który budzi wiele obaw.

AGI jest to stan, gdy sztuczna inteligencja posiada umiejętność uczenia się na zasadach, które stosują ludzie czy zwierzęta. Może to oznaczać, że już niebawem GPT-5 może być bardzo trudne do odróżnienia od człowieka. Narzędzie ma bowiem zyskać zdolność nie tylko rozumienia ludzi i uczenia się od nich, ale także rozpoznawania ich intencji.

Co to jest Sztuczna Inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) to dziedzina nauki zajmująca się tworzeniem programów i systemów komputerowych, które są w stanie wykonywać zadania, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. AI opiera się na algorytmach i modelach matematycznych, które pozwalają na analizę danych i generowanie decyzji w sposób zautomatyzowany.

Sztuczna inteligencja wykorzystuje wiele technologii, takich jak sieci neuronowe, uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazów i języka naturalnego, a także robotykę. W praktyce AI jest wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport, finanse, a nawet sztuka.

Celem sztucznej inteligencji jest stworzenie programów i systemów, które są w stanie myśleć i działać jak ludzie, wykorzystując przy tym zaawansowane technologie informatyczne. Dzięki temu AI pozwala na automatyzację wielu zadań i procesów, co zwiększa efektywność i oszczędza czas i koszty.

