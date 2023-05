UE reguluje kryptowaluty. Wspólnota skończy z anonimowymi transakcjami

Rada Europejska zatwierdziła pierwsze przepisy kompleksowo regulujące rynek kryptowalut. To duży krok, bo Bitcoin i inne waluty cyfrowe do dziś wymykają się prawu. UE chce m.in., by transakcje nie były w pełni anonimowe.

Rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów (w skrócie rozporządzenie MiCA) zostało zaakceptowane przez Radę Europejską. Oznacza to kolejny krok w procesie wprowadzania pierwszych na świecie przepisów kompleksowo podchodzących do technologii blockchain i kryptowalut takich jak Bitcoin czy Ethereum Rada Europejska akceptuje rozporządzenie MiCA – przepisy regulują kryptowaluty Rada Europejska, instytucja UE składająca się z premierów państw członkowskich, we wtorek oficjalnie ogłosiła przyjęcie aktu Markets in Crypto-asset Regulation (MiCA). Wcześniej rozporządzenie zostało zaakceptowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Akceptacja przez Radę stanowi jednak kolejny krok do wprowadzenia przepisów w życie. Jak zapewniają instytucje UE, będą to pierwsze przepisy regulujące kryptowaluty na tak szeroką skalę. Zapisy MiCA obowiązywać będą bowiem na terytorium całej Wspólnoty. Dotyczą zaś zarówno samych kryptowalut, jak i podmiotów wydających cyfrowe tokeny, czy firm świadczących różnorodne usługi w tej branży. Rozporządzenie MiCA – czego dotyczą przełomowe przepisy krypto Rozporządzenie MiCA zostało zaproponowane przez Komisję Europejską już jakiś czas temu, a dokładniej 24 września 2020 roku. Zapisy zapewniają pewne fundamenty prawne, w tym precyzyjną definicję kryptoaktyw. Oficjalnie jest to „cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii”. MiCA zawiera też m.in. reguły i obostrzenia, które mają zapobiegać całkowicie anonimowym transakcjom. Ma to przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu za pomocą Bitcoinów czy innych tokenów. Rozporządzenie zobowiązuje dostawców usług kryptowalutowych do zbierania oraz udostępniania informacji zarówno o nadawcy, jak i odbiorcy cyfrowych tokenów. Praca nad przepisami MiCA prowadzona w ramach szerszego pakietu prawnego regulującego cyfrowe finanse we Wspólnocie. MiCA uzupełnia też dokument Digital Operational Resilience Act (DORA), który także odnosi się do pewnych aspektów branży kryptowalut. Czytaj też:

Bitcoin mocno w dół, a euro najtańsze od lutego 2022 r.Czytaj też:

Zhakował Obamę, Gatesa, Muska i wyłudził fortunę. Grozi mu do 77 lat więzienia