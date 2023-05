Premier rozmawiał z twórcami ChatGPT. Porównał sztuczną inteligencję do noża

W piątek premier Mateusz Morawiecki był gościem Polskiego Radia 24. W czasie wywiadu padło pytanie o rozwój sztucznej inteligencji, który od kilku miesięcy jest przedmiotem gorących dyskusji w Polsce i na świecie.

Morawiecki: Sztuczna inteligencja to miecz obosieczny

– Sztuczna inteligencja to jest i ogromna szansa i ogromne zagrożenie. Nożem można kroić chleb i można komuś poderżnąć gardło. To jest niestety miecz obosieczny, którym trzeba umieć się posługiwać od strony regulacyjnej – zaznaczył szef rządu.

Morawiecki wskazał, że w tym tygodniu spotkał się z dyrektorem generalnym firmy OpenAI i współtwórcą popularnego chatbota ChatGPT Samem Altmanem, który przebywał z wizytą w Warszawie. Jeden ze światowych liderów rozwoju sztucznej inteligencji obywa w ostatnich dniach serię spotkań w wielu europejskich stolicach z przedstawicielami władz i środowisk naukowych, podczas których dyskutuje na temat regulacji tej kwestii.

Rozmowa o regulacjach z twórcami ChatGPT

– Przez większość tego spotkania rozmawialiśmy o regulacjach. O takim uregulowaniu aplikacji posługujących się sztuczną inteligencją i wykorzystujących sztuczną inteligencję, aby nie czynić krzywdy – powiedział premier na antenie Polskiego Radia 24. – Teraz poniewczasie wiele krajów patrzy na media społecznościowe nie tylko jako na coś wspaniałego, dobrego, czym one są, ale również na coś, co może spowodować odciąganie dzieci, młodzieży, dorosłych od dobrych rzeczy, może doprowadzać do głębokich frustracji. Dzisiaj kolejne kraje podejmują próby regulacji tych mediów. Lepiej byłoby żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie – mówił premier.

Morawiecki podkreślił, że „nie jest za tym”, żeby zamrozić prace nad sztuczną inteligencją. Dodał też, że „nie uważa, że to jest możliwe”.

Sam Altman: Dobra dyskusja a premierem

Do spotkania z szefem polskiego rządu odniósł się też krótko Altman podczas dyskusji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Szef OpenAI nie ujawnił szczegółów, ale ocenił, że była to „dobra dyskusja o zbalansowaniu szans i wyzwań związanych z rozwojem AI oraz regulacjach prawnych”. – Rozmawialiśmy też o tym, co Polska może zrobić by zostać dużym graczem tego rynku – dodał.

