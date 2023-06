Gdzie Polacy słuchają podcastów? „Uwielbienie dla YouTube’a jest ewenementem”

Podcasty są medium, które Polacy wybierają coraz częściej jako źródło informacji, rozrywki lub treści edukacyjnych. I, jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna do raportu „Wprost”, już 85 proc. wszystkich użytkowników internetu zetknęło się z tym pojęciem, a 29 proc. co najmniej raz w tygodniu słucha jakiegoś podcastu.

Gdzie Polacy słuchają podcastów?

Jedną z kwestii, która została przebadana w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla raportu „Wprost” o podcastach, było to, na jakich platformach są one słuchane przez internautów.

Z badania wynika, że zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 70 proc., słucha podcastów w portalu YouTube. 37 proc. jako miejsce słuchania podcastów wskazało „strony internetowe”. Podium zamyka platforma Spotify, którą zaznaczyło 25 proc. z badanych internautów.

Kolejnymi wskazanymi przez internautów platformami są Google Podcast (11 proc.), Empik Go (8 proc.), Storytel (6 proc.), Apple Podcast (3 proc.). Odpowiedź „inne” wskazało 5 proc. badanych.

W ramach raportu „Wprost” ankietowani odpowiedzieli też, nie tylko gdzie w ogóle słuchają podcastów, ale na jakich platformach słuchają podcastów najczęściej.

Także w tym wypadku YouTube zdecydowanie wyprzeda swoich konkurentów, gdyż wskazało go 53 proc. badanych. Na drugim miejscu są bliżej nieokreślone „strony internetowe”, które wskazało 22 proc. ankietowanych. Podium ponownie zamyka Spotify, wybrane przez 13 proc. internautów.

Kolejne miejsca zajmują kolejno Google Podcast (4 proc.), Storytel (2 proc.), Empik Go (2 proc.), Apple Podcast (1 proc.). Odpowiedź „inne” wskazało 3 proc. badanych.

Badanie przeprowadzone w panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1089 osób w terminie 1-3 kwietnia 2023 (metodą CAWI).

„Uwielbienie Polaków dla YouTube’a jest ewenementem”

Zdecydowaną przewagę jednej platformy komentują w raporcie Marcin Łukasik i Krzysiek Rzyman, założyciele warszawskiego podcastowego Studia PLAC.

– Uwielbienie Polaków dla YouTube’a jest ewenementem. To zdecydowanie ich ulubiona platforma – ocenia Marcin Łukasik. – Z tego powodu wszystkim twórcom zalecamy obecność na YouTube, niezależnie od tego, czy zrobimy videocast w pełnej wersji z nagraniem rozmowy w formie video, czy do wersji audio stworzymy animację. My rekomendujemy, żeby po prostu tam się pojawić, bo tam są słuchacze – podkreśla.

Krzysiek Rzyman wskazuje też na znaczenie YouTube’a dla czerpania zysków z podcastów. – Nie da się ukryć, że w Polsce monetyzowanie treści podcastowych napotyka problemy. Na szczęście pozwala na to przywołany już YouTube, więc to świetnie, że Polacy tak często wybierają właśnie to źródło – ocenia.