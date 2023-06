Bitcoin skoczył powyżej 27 tys. dolarów. Inwestorzy nie martwią się aferą SEC

Najpopularniejsza waluta cyfrowa Bitcoin radzi sobie nadzwyczaj dobrze w niejednoznacznej sytuacji. Mimo turbulencji na amerykańskim rynku inwestorzy nadal mocno wierzą w tokeny i wzmacniają wartość kryptowalut z BTC oraz Ethereum na czele.

Kurs Bitcoina i Ethereum w górę – rajd inwestorów do 27 000 dolarów

W środowy poranek Bitcoin radzi sobie znakomicie. Zaledwie 5 czerwca kurs BTC zaczął notować ogromne spadki, a wartość zatrzymała się na niżu rzędu 25 435 dolarów. W nocy 6/7 czerwca wycena popularnego tokena zaczęła się jednak równie szybko odbudowywać.

Już o 2:45 w środę Bitcoin osiągnął wyż na poziomie 27 315 dolarów, co oznacza, że niemal całkowicie odrobił ostatnie straty. W ostatnich godzinach obserwujemy jednak nieznaczne osłabienie kryptowaluty. W chwili pisania tych słów BTC warte jest 26 850 dolarów. W ostatnią dobę kurs zyskał ok. 4,19 proc. W porównaniach tygodniowych token nadal traci jednak ok. 1,10 procent.

Ethereum również zyskuje na dobrym nastroju inwestorów. Druga z kryptowalut zaliczyła ostatnio niż rzędu 1 801 dolarów, a następnie wspięła się do poziomu 1896 dol. we wtorkowy wieczór. Od tego czasu kurs przemieszcza się w bok z pewnymi fluktuacjami.

W środowy poranek ETH warte jest 1 879 dolarów. Oznacza to 3,56 proc. zysku w ostatnie 24 godziny. W przeciągu siedmiu dni token zyskał zaś niecały procent.

SEC pozywa Coinbase – ostra reakcja kryptowalut

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, we wtorek Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała największą amerykańską giełdę wymiany kryptowalut – Coinbase. Wywołało to duże poruszenie wśród inwestorów walut cyfrowych.

Organ będący odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego ma poważne zastrzeżenia wobec Coinbase. Firmie zarzuca się działanie wbrew amerykańskim regulacjom. Zdaniem SEC giełda działa jako niezarejestrowany broker i łamie tym samym prawo USA.

„Coinbase nigdy nie zarejestrował się przed SEC jako broker, przez co unika regulacji, które Kongres przyjął, aby zapewnić bezpieczeństwo rynków finansowych” – czytamy w uzasadnieniu SEC. Niecałą dobę wcześniej regulator z podobnymi argumentami pozwał również Binance, największą giełdę krypto na świecie.

Czytaj też:

Uspokojenie nastrojów po zatwierdzeniu porozumienia w USACzytaj też:

UE reguluje kryptowaluty. Wspólnota skończy z anonimowymi transakcjami