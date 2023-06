Samochody zasilane dzięki fotosyntezie? Nowe odkrycie może być rewolucją

Naukowcy z uniwersytetu w Cambridge pod przewodnictwem prof. Erwina Reinera stworzyli rozwiązanie, które może na zawsze zrewolucjonizować motoryzację, bądź trafić do muzeum na półkę z najdziwniejszymi wynalazkami.

Sztuczny liść napędzi samochody

Grupa naukowców przedstawiła „sztuczny liść”, który dzięki procesowi kupującemu naturalną fotosyntezę, potrafi wyprodukować etanol i propanol. Jak zaznaczył zespół, obie substancje mogą służyć jako paliwo do aut, bez konieczności dostosowywania silników spalinowych. Rewolucja? Bardzo możliwe.

Wspomniane alternatywy dla benzyny są całkowicie ekologiczne. Nie wymagają także wydobywania z ziemi, rafinowania i innych procesów zanieczyszczających środowisko. Jedynym problemem jest stworzenie „sztucznych liści” w takiej ilości, która pozwoliłaby na wytwarzanie nowego paliwa na skalę przemysłową. To już może nie być takie ekologiczne.

Technologia nie do końca ekologiczna

Sztuczny liść został stworzony poprzez połączenie wielu warstw miedzi, szkła, srebra i grafity. Większość z tych materiałów i tak trzeba będzie wydobyć z ziemi, aby liście wyprodukować. Jak tłumaczą naukowcy, konstrukcja zawiera absorbery światła, zbierające światło słoneczne. Dzięki katalizatorowi składającemu się z palladu (kolejny metal konieczny do wydobycia) i miedzi, w procesie imitującym naturalną fotosyntezę, produkowany jest etanol i propanol. Produktem ubocznym jest też zamiana wody w tlen.

Obecnie zespół naukowców pracuje nad optymalizacją pracy absorberów, aby te jeszcze skuteczniej mogły pochłaniać światło słoneczne, co zdecydowanie usprawni proces produkcji paliw alternatywnych. Zdaniem zespołu, rozwiązanie, które przedstawili ma potencjał do skalowania, co ich zdaniem daje nadzieję na zastosowanie go na skalę przemysłową.

