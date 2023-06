Globalna awaria Facebooka. Nie działa też WhatsApp i Instagram

Jak podaje Downdetector, powiadomienia o awarii zaczęły masowo spływać po godz. 20.40. Problemy z dostępem do serwisów spółki Meta zgłosiło w sumie kilkanaście tys. użytkowników.

Globalna awaria

Użytkownicy zgłaszają, że mają problemy z dostępem, do Messengera, Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. Wszystkie te usługi należą do zarządzanej przez Marka Zuckerberga spółki Meta.

Problemy z działaniem Messengera użytkownicy zgłaszali już wcześniej. Zwiększona liczba powiadomień o awarii zaczęła spływać w piątek, przed godz. 15. Klienci narzekali na brak działania podstawowych funkcji komunikatora.

Na razie nie wiadomo kiedy sprawność serwisów zostanie przywrócona. Spółka Meta nie skomentowała awarii.

Konkurencja dla Twittera

Cyfrowe imperium Marka Zuckerberga już niedługo może się powiększyć, jak wynika z informacji BBC, część pracowników koncernu Meta, do którego należą Instagram, Facebook i WhatsApp, widziało projekt nowego serwisu społecznościowego.

Najnowszy produkt Meta ma być bezpośrednią konkurencją dla Twittera, niedawno przejętego przez najbogatszego człowieka świata – Elona Muska. Z doniesień BBC, które opiera swoje informacje na źródle zbliżonym do firmy, wynika, że nowy serwis społecznościowy ma być portalem do publikowania wpisów tekstowych. Jednocześnie ma być on w pewien sposób zintegrowany z Instagramem. Użytkownicy będą mogli automatycznie śledzić posty osób, które śledzą na popularnym portalu do publikowania zdjęć.

Na tym etapie rzecznik prasowy Meta potwierdził wyłącznie, ze firma faktycznie pracuje nad tego typu platformą, ale nie zdradził żadnych szczegółów. Nie potwierdził również żadnych wskazanych przez BBC informacji.

