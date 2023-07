AI będzie dziennikarzem. Google testuje nowe narzędzie Genesis

Firma Google wciąż pracuje nad nowymi narzędziami opartymi o modele sztucznej inteligencji. Kolejną nowością ma być system AI, który w założeniu stanie się pomocnikiem dziennikarzy.

Google szykuje dziennikarza AI Genesis – pokazało prototyp redakcjom w USA

Google pokazało nowe narzędzie menedżerom dzienników takich jak The New York Times, The Washington Post czy właścicielom The Wall Street Journal – News Corp. Co ciekawe, informację tę podaje ten sam NYT, ale już za anonimowym źródłami, a nie oficjalnie.

Rozmówcy gazety przekazują, że nowe narzędzie AI roboczo nazwano Genesis i na razie przeznaczone jest do pisania newsów – krótszych wiadomości na temat bieżących wydarzeń. AI ma sama zauważać nowe informacje i tworzyć na jej podstawie krótkie depesze informacyjne.

Jedno z anonimowych źródeł NYT podało, ze firma Google przedstawiła wizję odciążenia dziennikarzy, bo Genesis ma służyć za „personalnego asystenta” redaktorów. Automatyzacja części zadań dziennikarskich ma zaś pozwolić specjalistom na zajęcie się innymi obowiązkami.

Część osób, które zobaczyły prezentację Google na własne oczy, opisują, że była ona nawet „niepokojąca”. Inni wskazują, że przedstawiciele Google nie docenili nakładu pracy, jaki jest potrzebny do stworzenia celnej i poczytnej informacji dziennikarskiej.

Google odpowiada na niepokoje – „jesteśmy we wczesnych stadiach”

Rzeczniczka Google Jenn Crider, publicznie odniosła się do informacji o Genesis po ich upublicznieniu. – W partnerstwie z wydawcami treści informacyjnych, zwłaszcza z tymi mniejszymi, jesteśmy we wczesnych stadiach eksploracji pomysłów, które potencjalnie zapewniłyby narzędzia AI do pomocy w ich pracy dziennikarskiej – zapewniła.

Jak dodała przedstawicielka spółki, „te narzędzia po prostu nie zostały stworzone w celu i nie mogą zastąpić kluczowej roli dziennikarzy w aspektach takich jak raportowanie, kreacja czy sprawdzanie wiarygodności faktów w artykułach”.

Według tłumaczeń Google'a Genesis jest obliczony bardziej na pomoc specjaliście – może on m.in. zaproponować alternatywne tytuł wiadomości, bądź przepisać artykuł w nieco innym stylu.

