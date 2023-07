Bitcoin „spadnie do zera” w ciągu kilku lat. Tak tłumaczy to znany ekspert

Inwestor Spencer Schiff całkowicie zmienił swoje podejście do Bitcoina i zapowiada, że BTC „spadnie do zera” już niedługo. Co ciekawe, do niedawna był on wielkim fanem walut cyfrowych, nieco na przekór sławnemu ojcu.