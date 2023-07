Nowe funkcje Netflixa. Co oferuje największa platforma VOD?

Netflix wciąż jest najchętniej wybieraną platformą streamingową w Polsce. Według portalu Moviesroom, w pierwszym kwartale 2023 roku korzystało z niego 40 proc. polskich użytkowników VOD. Gigant dąży jednak do stałego poszerzania bazy klientów. Z tego też powodu próbuje zachęcić ich coraz to nowszymi funkcjami.

Nadchodzi „Mój Netflix”. Jak działa?

Niektóre funkcje udostępniane są w naszym kraju z opóźnieniem. Niedawno otrzymaliśmy dostęp do nowej funkcji – „Mój Netflix”. Z początku udostępniona została tylko na telefony z systemem iOS, lecz od sierpnia 2023 korzystać z niej będą mogli także posiadacze Androida. Ma ona na celu lepsze dopasowanie filmów i seriali do naszych zainteresowań.

W zakładce „Mój Netflix” użytkownicy będą mieć wgląd w podsumowanie swoich działań na platformie. Znajdą tam wszystkie pobrane filmy i seriale, polubione tytuły oraz obejrzane zwiastuny. System proponować będzie także produkcje, które zostały porzucone lub najnowsze odcinki oglądanych seriali.

Netflix sugeruje jednak, żeby użytkownicy wspomogli działanie algorytmów. Aby otrzymać jak najlepsze rekomendacje, widzowie powinni oceniać oglądane produkcje i dodawać je do ulubionych (jeśli uważają, że są tego warte).

Nie tylko „Mój Netflix”. Inne przydatne funkcje platformy

"Mój Netflix" to nie jedyna ciekawa funkcja, którą oferuje gigant VOD. O istnieniu niektórych z nich część użytkowników nawet nie była świadoma. Okazuje się, że istnieje możliwość dostania się do filmów wyłącznie interaktywnych lub Netflix Original z poziomu wyszukiwarki. Jest to jednak tylko drobne ulepszenie sposobu wyszukiwania tytułów.

Możemy również szukać produkcji po bardziej precyzyjnym podziale na kategorie. Zamiast samych gatunków dostępnych w menu bocznym, możemy wyszukać takie typy filmów jak:

animowane opowieści o zwierzętach;

świąteczne filmy familijne z lat 90.;

filmy dla dzieci w wieku 0-2/2-4/5-7/8-10/11-12 lat;

jedzenie i podróże;

filmy dokumentalne o muzyce i koncertach.

Jakie są tajemnicze kody i jak z nich korzystać? Baza dostępna jest na stronie https://www.netflix-codes.com/ i większość z nich działa również na polskiej wersji aplikacji. Aby z nich skorzystać, należy uruchomić Netflix z poziomu przeglądarki internetowej. Tam na końcu adresu netflix.com/browse/genre/ wystarczy wprowadzić interesujący nas kod (np. netflix.com/browse/genre/9302).

Netflix i współdzielenie konta

Ostatnio Netflix zaczął walczyć ze współdzieleniem kont. Już w maju 2023 platforma VOD przekazała użytkownikom maile z zasadami, które wejdą w życie w najbliższym czasie. Za każde dodatkowe trzeba będzie zapłacić 9,99 zł miesięcznie. Jednak jeszcze w lipcu 2023 istnieje możliwość uniknięcia dodatkowej opłaty.

Użytkownicy zauważyli, że nie ma żadnych problemów przy korzystaniu z Netflixa na PC lub smartfonie. Pozwoliło to na wyszukanie rozwiązań, które pozwolą korzystać z wielu kont także na telewizorze. Wystarczy użyć funkcji Chromecast, przekazującej obraz i dźwięk z telefonu na TV. Można również zainstalować na telewizorze przeglądarkę, przez którą będziemy mogli korzystać z Netflixa.

Netflix patrzy w przyszłość

Netflix wie, że wciąż musi się rozwijać, by mieć szansę na pozyskanie klientów. Z tego też powodu firma poszukuje pracownika na stanowisko menadżera platformy uczenia maszynowego. Według opisu Netflix chce rozwijać sztuczną inteligencję do różnych procesów i projektów. Pracownik na tym stanowisku będzie budować strategię, rozwijać produkt i szkolić innych.

Osoba, która podejmie się pracy na tym stanowisku, będzie mogła pracować stacjonarnie w Dolinie Krzemowej. Istnieje również możliwość pracy zdalnej z terenów Zachodniego Wybrzeża USA. Ograniczenie dotyczące miejsca pracy spowodowane jest koniecznością pojawiania się co jakiś czas w siedzibie firmy. Na przyszłego menadżera czekać będzie wynagrodzenie od 300 000 do 900 000 dolarów rocznie.

