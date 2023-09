Netflix zrobił to ostatni raz. DVD zmierzają do klientów

Firma Netflix zgodnie z zapowiedzią odcięła dziś usługę wypożyczania płyt DVD za pomocą przesyłek pocztowych. Przed laty klasyczny sposób po raz pierwszy wyrobił markę spółki, która obecnie czerpie większość zysków z całkowicie internetowego abonamentu.

Netflix kończy z DVD 29 września

„Netflix wyśle swoje ostatnie DVD 29 września 2023 roku. Mimo tego czerwona koperta pozostaje trwałym symbolem naszej miłości do rozrywki” – napisało oficjalne konto firmy na Twitterze/X.com. Jednocześnie przedsiębiorstwo odsłoniło okolicznościowy billboard.

Sprawa była wiadoma już od kwietnia bieżącego roku, lecz dla wielu dzisiejszy dzień staje się końcem pewnej epoki. Netflix (oraz DVD.com) zaczynało właśnie od wysyłki filmów w ramach wypożyczalni, a usługa utrzymywana była przez długie 25 lat.

Pierwszym przesłanym dyskiem był Beetlejuice, w odległym 1998 roku. Od tego czasu spółka przesłała pocztą aż 5,2 miliarda nośników do 40 milionów klientów, używając do tego charakterystycznych czerwonych kopert. Kolor ten do dziś dominuje w identyfikacji graficznej firmy, choć teraz znamy go głównie z popularnej aplikacji.

twitter

Netflix wysyła DVD do klientów – to prezent

Co ciekawe, na około miesiąc przed zamknięciem usługi Netflix ogłosił bardzo ciekawy sposób na pozbycie się niepotrzebnych już płyt. Firma zamierza rozdać je swojej społeczności. Netflix ogłosiła swego rodzaju amnestię. Po 29 września nie będzie oczekiwać opłaty za wypożyczone i nieoddane spółce dyski z filmami. Oznacza to, że amerykańscy abonenci klasycznej usługi Netfliksa tak właściwie dostaną wypożyczone filmy w prezencie.

To jednak nie wszystko. Przedsiębiorstwo zaoferowało też bowiem, że chętni subskrybenci mogą zgłosić się po darmową paczkę płyt. Nawet 10 kolejnych nośników DVD zostanie im wysłanych pocztą ostatniego dnia działania usługi.

Ma to być jednak niespodzianka, a raczej jedna wielka niewiadoma. Firma nie będzie bowiem potwierdzać tego, ile dysków wysyła, jakie będą to filmy i czy w ogóle jesteśmy na liście. Jeśli zgodzimy się na udział w akcji, możemy, ale nie musimy uzyskać płyty. Dowiemy się o tym dopiero otwierając skrzynkę pocztową.

Czytaj też:

Netflix otwiera szampana. Tyle zyskał na blokadzie dzielenia hasełCzytaj też:

Netflix usuwa seriale i filmy. Chcesz to obejrzeć? Musisz się pospieszyć!