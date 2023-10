Anna Dereszowska projektuje z AI

Najnowsza odsłona kolekcji stworzonej przez polską aktorkę Annę Dereszowską to owoc wyjątkowej współpracy z marką NAOKO. To nie tylko linia ubrań, ale prawdziwe odzwierciedlenie potrzeb klientek marki. Tym razem dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii AI, Anna Dereszowska dokonała osobistych wyborów, łącząc swoją wrażliwość artystyczną z wizją marki NAOKO, stając się częścią innowacyjnego projektu NAOKO.AI. Anna Dereszowska i NAOKO w najnowszej kolekcji skupiają się na eksploracji potencjału zaawansowanych technologii, otwierając tym samym drzwi do przyszłości mody.

“Projekt NAOKO.AI stwarza naszym klientkom nieograniczone możliwości. Ich wizje

i preferencje są centralne, a sztuczna inteligencja pomaga je przekształcić w rzeczywistość. To także okazja, aby jeszcze lepiej poznać i zrozumieć gusta naszych klientek”. – mówi założycielka marki NAOKO, Monika Szyndler.

Kolekcja ANNA DERESZOWSKA x NAOKO to nie tylko realizacja wizji samej aktorki, ale przede wszystkim odpowiedź na potrzeby społeczności marki, NAOKOGIRLS, które miały możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia. Dzięki specjalnie opracowanej ankiecie, która pozwoliła społeczności NAOKO na wyrażenie swoich opinii i potrzeb, powstała linia idealna na zbliżający się jesienny sezon. Wyjątkowość kolekcji polega na połączeniu indywidualnego stylu polskiej aktorki z dna marki NAOKO.

ANNA DERESZOWSKA x NAOKO dostępna jest w butikach stacjonarnych i na stronie internetowej www.naoko-store.pl