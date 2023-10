Wirtualny znicz na Wszystkich Świętych. Jak zapalić znicz online?

Wirtualny znicz to możliwość zapalenia światełka online na stronie internetowe cmentarza. Światełko wyświetla się na stronie wybranego grobu przez 7 dni. Jest to ukłon w stronę osób, które z różnych powodów nie są w stanie osobiście odwiedzić cmentarzy.

Brakuje ogólnopolskiej bazy danych

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ogólnopolską bazą danych na temat osób zmarłych i miejsc ich pochówku. Na razie nie jest ona dostępna, ale coraz więcej cmentarzy tworzy swoje strony internetowe. W sieci znajdziemy również serwisy, które umożliwiają zapalenie wirtualnego znicza. To między innymi grobonet.com czy mogily.pl. Mają one charakter ogólnopolski, a bazy osób pochowanych są na bieżąco aktualizowane. Obecnie zawierają dane z ponad 1300 cmentarzy.

Czym jest wirtualny znicz?

Wirtualny znicz to możliwość zapalenia światełka online na grobie bliskich. Można to zrobić za darmo, po kliknięciu w ikonkę znicza na wybranym nagrobku. Zapalenie wirtualnego znicza to oznaka szacunku dla zmarłych i uczczenie ich pamięci. To też chwila refleksji i skierowanie swoich myśli ku tym, których już z nami nie ma.

Jak zapalić znicz online?

Na stronie internetowej wyszukiwarki grobów należy wpisać imię i nazwisko osoby, której nagrobek chcemy odnaleźć, a także wybrać województwo i miasto. Po wyszukaniu odpowiedniej osoby znajdziemy informacje o tym, gdzie dokładnie znajduje się jej grób (łącznie z sektorem i rzędem). Użytkownik może również zapalić wirtualne światełko lub złożyć internetową wiązankę. Jest to usługa bezpłatna, a światełko pali się przez kilka dni.

