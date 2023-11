Technologia echolokacji dla niewidomych. Rewolucja inspirowana nietoperzem

Australijscy naukowcy opracowali nowy typ pomocy dla niedowidzących. Prototyp znacznie ułatwia poruszanie się w przestrzeni domowej czy miejskiej, pozwalając „widzieć” za pomocą dźwięku.

Naukowcy pomogą niewidomym – opracowali okulary z echolokacją

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na świecie żyje około 39 milionów niewidomych, a kolejne 246 milionów osób zmaga się z częściową utratą wzroku, która wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

Zespół naukowy z University of Sydney oraz University of Technology Sydney postanowił zmierzyć się z tym problemem za pomocą technologii. Badacze opracowali prototyp inteligentnych okularów nowej generacji, które polegają na koncepcji „akustycznego dotyku”. Ta ma pewne podobieństwa z echolokacją, wykorzystywaną przez niektóre gatunki zwierząt do poruszania się w nocy.

– Inteligentne okulary dla niewidomych zazwyczaj wykorzystują wizję komputerową oraz inne informacje sensoryczne do przekształcania elementów otaczających użytkownika w słowa, które przekazywane są mu za pomocą syntezowanej mowy – tłumaczy prof. Chin-Teng Lin z UoT Sidney, jeden z czołowych naukowców w dziedzinie interfejsów mózg-komputer.

Obecny system nie jest jednak idealny, bo osoba korzystająca z okularów otoczona jest ogromem informacji podawanym jej w mało naturalny sposób. Monotonny głos powtarzający w koło nazwy przedmiotów może też być męczący poznawczo.

– W przypadku akustycznego dotyku, obiekty są zaś przekształcane w dźwiękowe reprezentacje, unikalne dla danego typu obiektu. Odgłosy zmieniają się naturalnie, wraz z tym jak nowe przedmioty wchodzą w pole widzenia okularów. Przykładowo, szum liści może ostrzegać, że mamy przed sobą roślinę, a dźwięk przypominający wibrację oznaczać będzie położenie smartfona – dodanie specjalista.

Akustyczny dotyk znacząco pomaga w codziennym życiu

Naukowcy sprawdzili też swoje prototypy w eksperymencie, którego wyniki opublikowano niedawno w naukowym czasopiśmie PLOS ONE. Jak się okazuje, metoda ta jest dość efektywna.

W ramach badań eksperymentalne okulary sprawdzono na 7 osobach niewidomych lub słabowidzących i siedmiu osobach widzących, którym przesłonięto oczy. Testowane urządzenie pozwoliło niewidomym bardzo szybko rozpoznawać obiekty codziennego użytku oraz precyzyjnie odnajdować je przed sobą. Jak podkreślali badani, nie wymagało to też od nich dużego wysiłku umysłowego.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie badań Dr Howe Zhu podkreśla, że tego typu technologia asystująca może być przełomem i odmienić życie osób niewidomych, pomagając im z łatwością lokalizować rzeczy osobiste w środowisku domowym czy przedmioty poza nim.

