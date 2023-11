Nowość w Windows 11. Microsoft zezwala na oczyszczenie systemu

W nowej łatce do systemu Windows 11 Microsoft odblokował użytkownikom prostą, ale ważną opcję. Pozwoli ona na pozbycie się systemowych aplikacji, z których ci po prostu nie korzystają.

Aktualizacja Windows 11 – Microsoft pozwala odinstalować systemowe appki

Od premiery Windows 11 naładowany jest zbędnymi aplikacjami, które są automatycznie preinstalowane na każdym systemie od nowości. Teraz pojawiła się jednak nowa wersja oprogramowania, która jest obecnie w fazie testów.

Windows 11 Build 23585 został niedawno upubliczniony w kanale deweloperskim firmy Microsoft. Pozwala on na deinstalację programów systemowych, które wcześniej w wielu przypadkach zaśmiecały system. To m.in. aplikacje Kamera, Cortana, Zdjęcia, Ludzie czy klient Zdalnego Pulpitu (MSTSC).

Zmiana ta ma być odpowiedzią na liczne prośby użytkowników, którzy nie byli zbytnio zadowoleni z faktu, że nie mogą pozbyć się wielu aplikacji serwowanych im przez Microsoft nieco na siłę.

Niektórzy wskazują jednak, że firma nadal instaluje te programy z automatu i daje użytkownikom jedynie możliwość ich odinstalowania, co nie wszyscy zrobią. Rozwiązaniem w pełni nastawionym na użytkowników byłoby pytanie o potrzebne aplikacje już na poziomie instalacji systemu. Inni dodają, że przedsiębiorstwo nadal utrudnia pozbycie się z systemu przeglądarki Microsoft Edge.

Koniec darmowych aktualizacji do Windowsa 10 i 11

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, jakiś czas temu Microsoft zakończył rozchwytywany program darmowych aktualizacji systemu Windows do nowszych edycji.

Przy premierze Windowsa 10 w 2015 roku firma zaproponowała użytkownikom ciekawe rozwiązanie – mogli oni ulepszyć posiadany dotychczas Windows 7 lub 8 do najnowszej edycji i to zupełnie za darmo. Początkowo program ten miał być dość ograniczony w czasie i aktualizacje na papierze były dostępne tylko do 29 lipca 2016 roku.

Pod koniec września spółka ogłosiła jednak zakończenie programu i potwierdziła, że promocja planowo miała się skończyć ponad siedem lat temu. Jak pisze dziennikarz technologiczny Paul Thurrott, aktualizacja systemu może jeszcze działać w niektórych przypadkach, lecz zostanie ostatecznie wyeliminowana po wprowadzeniu kolejnych wersji beta systemu Windows 11 dla wszystkich użytkowników.

