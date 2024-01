Kolejne zakłócenia GPS. Szwedzki wywiad zainteresował się sprawą

Na stronie gpsjam.com można każdego dnia sprawdzać, z którego korzystają nie tylko zwykli cywile, ale także służby na całym świecie. Bez GPS-a poruszać nie mogą się też samoloty czy statki.

Na mapie zakłócenia oznaczone są trzema kolorami – zielonym, żółtym i czerwonym. Pierwszy to zakłócenia na poziomie do 2 proc., drugi – na poziomie od 2 do 10 proc. i trzeci – najsilniejsze zakłóccenia – na poziomie powyżej 10 proc.

Zakłócenia nad Warszawą, Białymstokiem, Gdańskiem czy Łodzią

16 stycznia pół obszaru Polski oznaczono kolorem czerwonym. Mowa o takich miastach jak Warszawa, Białystok, Olsztyn, Łódź, Płock, Grudziądz, Elbląg, Gdańsk, Piła, Słupsk, Koszalin czy Szczecin. Zaś na zielono „świeci się” dolna część mapy – od zachodu po wschód.

Serwis essanews.com w rozmowie z szefem Służby Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa MUSI powiedział, że zaboserwowano w ostatnim czasie tego rodzaju incydenty. – Wierzę, że jest to przykład akcji hybrydowej, której celem jest stworzenie niepewności – powiedział Thomas Nilsson.

Szwedzki wywiad obserwuje sytuację

Jednakże Petter Eklund z LFV (Szwedzki Urząd Lotnictwa Cywilnego) uspokajał, że dotąd zakłócenia nie zagroziły bezpieczeństwu lotnictwa. Samoloty nie korzystają bowiem tylko z tego systemu, ale także z innych, a także mają kopie zapasowe danych.

Sekurak – eksperci traktujący o cyberbezpieczeństwie – powołując się na wywiad wojskowy (opisywał to m.in. serwis svt.se) „zaczął interesować się problemem”. Rosyjska flota bałtycka ogłaszała niedawno, że planuje ćwiczenia. Być może jest to zbieg okoliczności, a być może jednak marynarka wojenna ma z tym coś wspólnego.

Zakłócenia mogą być związane z wieloma okolicznościami

W ostatnim czasie do zakłóceń GPS doszło m.in. 26 grudnia. Wówczas sytuacja była gorsza, bo zakłócenia pojawiły się na większym obszarze Polski. Wówczas Sekurak informował, że przyczyną mogą być zarówno ćwiczenia NATO. Specjaliści twierdzili, że raczej nie wywołała ich aktywność Słońca.

