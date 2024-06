Rewolucyjny program wchodzi do Polski. W tych sklepach zapłacimy spojrzeniem

Dzięki takiemu rozwiązaniu konsumenci nie będą musieli używać podczas zakupów ani karty płatniczej, ani telefonu. Pilotażowy program potrwa przez co najmniej trzy miesiące, począwszy od środy 12 czerwca. Płatności za pomocą technologii fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy będą dostępne w pięciu sklepach Empik: w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów, Galerii Kazimierz w Krakowie, wrocławskiej Alei Bielany, galerii Posnania w Poznaniu i centrum handlowym M1 Czeladź.

Za wdrażaniem tego rozwiązania stoi polska firma PayEye. W celu zrealizowania płatności konieczne jest jedynie spojrzenie w specjalny terminal eyepos. Jak zapewnia producent, dzięki dokładnej kalibracji urządzenia nie jest możliwe zapłacenie za pomocą przypadkowego spojrzenia.

Płatność twarzą i tęczówką. Jak będzie wyglądać?

Jak płatność wygląda w praktyce? Na początku trzeba pobrać specjalną aplikację PayEye, zarejestrować się do systemu i podpiąć w nim kartę płatniczą. Aplikacja poprosi użytkownika o zrobienie selfie, które zostanie przetworzone, zaszyfrowane i umieszczone w bazie. Jest to niezbędne do przeprowadzenia kolejnych transakcji.

Przy pierwszej płatności, po spojrzeniu w specjalny terminal, konieczne będzie podanie numeru telefonu i wpisanie kodu pin, wcześniej nadanego w aplikacji. Następnie, po ponownym spojrzeniu w urządzenie płatność zostanie zrealizowana. Przy okazji kolejnych płatności nie będą wymagane żadne dodatkowe akcje, poza spojrzeniem.

Daniel Jarząb, prezes PayEye stwierdził, że wprowadzone rozwiązanie „jest chyba największą rewolucją, która czeka w tej chwili świat". Jak dodał, połączenie skanu twarzy i tęczówek wprowadzone na polski rynek jest pierwszą na świecie taką technologią.

