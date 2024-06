Klimatyzatory poszły w ruch. Latem popełniamy jeden błąd

Po krótkiej przerwie do Polski znów zawitały upały. Temperatury w całym kraju ma przekroczyć dziś 30 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury cieszą tych, którzy udają się dziś na wakacje, w gorszej sytuacji są ci, którzy urlopu jeszcze nie mają. W takie dni jak dziś w pracy bądź w domu na pełnych obrotach pracują klimatyzatory.

Klimatyzatory w ruch. Uruchamianie tej funkcji nie ma sensu

Obecne klimatyzatory to urządzenia wielofunkcyjne. Nie tylko ogrzewają, bądź schładzają pomieszczenie, mogą również m.in. optymalizować poziom wilgotności powietrza. Służy do tego tryb osuszania (znany również pod terminem „tryb DRY”). Część użytkowników myli go z funkcją chłodzenia, wciskając nieprawidłowy przycisk (tryb chłodzenia zwykle pokazuje ikonka płatka śniegu, zaś trybu suszenia kropa wody). Ma to spore znaczenie, gdyż osuszanie w upalne dni jest mało praktyczne, ponieważ przy wysokich temperaturach bardziej optymalnym rozwiązaniem jest włączenie funkcji chłodzenia.

W jakich sytuacjach najlepiej skorzystać z opcji osuszania? Na przykład, kiedy chcemy, aby rozwieszone pranie szybciej wyschło i nie generowało zbyt dużej wilgoci do otoczenia; gdy wartość poziomu wilgotności w pomieszczeniu jest zbyt wysoka; gdy urządzamy przyjęcie, a w pomieszczeniu znajduje się dużo osób oraz dodatkowe czynniki generujące ciepło; gdy posiadamy salon połączony z częścią kuchenna, podczas intensywnego gotowania, możemy usunąć nadmiar wilgoci,

Tryb osuszania sprawdza się na przełomie lata i jesieni, gdy mamy do czynienia z najwyższą sumą opadów, a co za tym idzie, panującą w powietrzu wilgocią. Z trybu tego można korzystać również zimą, choć wszystko zależy od tego z jaką temperaturą mamy do czynienia (przy niższych bardziej logicznym rozwiązaniem jest uruchomienie trybu ogrzewania).

