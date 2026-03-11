Nowe udogodnienie dodane do ChatGPT. Niewielu zna tę funkcję

Jeżeli nigdy wcześniej nie słyszeliście o Shazamie, to wasze życie od dziś stanie się dużo łatwiejsze. To bardzo skuteczna i najpopularniejsza z aplikacji do rozpoznawania utworów muzycznych. Jedno kliknięcie, kilka sekund nasłuchiwania i gotowa odpowiedź pojawia się na telefonie lub ekranie komputera.

ChatGPT łączy siły z Shazamem. Jeszcze wygodniejsze rozpoznawanie muzyki

Jeśli dobrze znacie ten program i korzystaliście z niego wiele razy... to połączenie Shazama z ChatGPT nie zmieni aż tak wiele. Nie znaczy to jednak, że nie zmieni nic. Będzie jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej i bardziej „w jednym miejscu”. Niepotrzebna stanie się wtyczka do przeglądarki, czy sięganie po telefon i przełączanie między aplikacjami. Od teraz „szazamować” piosenki będziemy mogli z poziomu czatbota ChatGPT.

Skorzystać z tej opcji będzie można na dwa sposoby. Asystenta AI możemy po prostu zapytać, jaka piosenka właśnie przygrywa nam w tle, albo użyć krótszej komendy „@Shazam”. W reakcji pojawi się możliwość aktywowania mikrofonu, a po kilku sekundach nazwa wykonawcy i tytuł piosenki. Jeśli mamy konto w aplikacji Shazam, wyszukiwane w ChatGPT utwory będą trafiać także do naszej biblioteki, by nie zgubić ich później z roztargnienia.

Shazam w ChatGPT. Jak włączyć nową opcję?

Co ważne, Shazam w ChatGPT zadziała na komputerach stacjonarnych, na telefonach z Androidem i na tych z iOS. Już wcześniej opisywany tutaj czatbot miał integrację z Apple Music i Spotify, więc wyszukane otwory można od razu dodawać do naszych list z ulubionymi utworami.

Pamiętać należy jedynie o tym, że nowa opcja nie jest dostępna automatycznie. Na szczęście sposób jej uruchomienia jest banalny. Wystarczy w ChatGPT przejść do menu „Aplikacje”, tam wyszukać Shazam i połączyć go z ChatGPT, akceptując po drodze zgody. Aplikacja nie podsłuchuje naszych rozmów, bo zajmuje się jedynie porównywaniem dźwięków do bazy utworów. Integracja z ChatGPT to oczywiście nieco inna sprawa. Tam już teraz przetwarzane są nasze teksty i obrazy. Dźwięk to kolejna kwestia, nad którą należy się wcześniej chwilę zastanowić.

