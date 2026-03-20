Pilny komunikat znanych banków. W weekend część usług będzie niedostępna

Dwa duże banki ostrzegają klientów przed weekendowymi utrudnieniami. PKO Bank Polski oraz ING Bank Śląski poinformowały o zaplanowanych pracach technicznych, które mogą czasowo ograniczyć dostęp do części usług. Obie instytucje apelują, by ważne sprawy załatwić wcześniej i nie zostawiać ich na ostatnią chwilę.

Prace techniczne

PKO Bank Polski zapowiedział prace techniczne na niedzielę, 22 marca, w godzinach od 00:00 do 12:00. Bank zaznaczył, że w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia oraz czasowe ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług. W komunikacie skierowanym do klientów pojawił się wyraźny apel, by wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej.

Bank poinformował jednocześnie, że w bankomatach oraz sklepach stacjonarnych wszystkie karty będą działały normalnie. W przypadku internetowych płatności kartą objętych zabezpieczeniem 3D-Secure 2 dostępna ma być wyłącznie autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. To jednak nie oznacza, że wszystkie usługi będą dostępne bez zmian.

Podczas prac nie będzie można skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO biznes. Niedostępne mają być również internetowy i telefoniczny serwis Inteligo. Użytkownicy nie skorzystają także z serwisu i aplikacji PKO Junior. Ograniczenia obejmą też aplikację IKO. Za jej pomocą będzie można wypłacić pieniądze z bankomatów oraz zapłacić w sklepach stacjonarnych i internetowych wyłącznie przy użyciu BLIKA. Pozostałe funkcje mają być niedostępne. Bank zapowiedział również brak dostępu do aplikacji iPKO biznes, niedziałającą funkcję otwartej bankowości, czyli Open Banking, a także usługę Allegro Klik. Nie będzie można również płacić w internecie przez „Płacę z iPKO”.

Utrudnienia w bankach

Na utrudnienia w najbliższy weekend zwrócił uwagę także ING Bank Śląski. W tym przypadku prace serwisowe mają potrwać od soboty, 21 marca, od godziny 22:00 do niedzieli, 22 marca, do godziny 3:00. Bank zaznaczył, że w tym czasie mogą pojawić się problemy z założeniem i korzystaniem z Profilu Zaufanego. Utrudnienia mają dotyczyć także dostępu do usług rządowych dostępnych w Węźle, w tym na przykład KSeF-u, a także podpisywania dokumentów podpisem zaufanym.

ING również zaleca klientom, aby skorzystali z tych usług w innych godzinach. Oba komunikaty pokazują, że w nadchodzący weekend część cyfrowych usług bankowych i powiązanych z nimi funkcji może być ograniczona. Dla klientów oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania przelewów, logowania do serwisów, płatności internetowych czy spraw związanych z Profilem Zaufanym. W praktyce najbezpieczniej będzie załatwić wszystkie ważne operacje jeszcze przed rozpoczęciem zapowiedzianych prac.

Czytaj też:

Polacy zapłacą fortunę za wakacje? Ceny rosną z dnia na dzieńCzytaj też:

To może być przełom dla części zadłużonych. Niektóre długi mogą już nie wrócić