Dzieci będą tworzyć wynalazki podczas Nocy Muzeów. Nietypowe wydarzenie w Warszawie

Jak rozwijać kreatywność dzieci i jednocześnie uczyć je wartości własnych pomysłów? Zdaniem rzeczników patentowych edukację w tym zakresie warto zaczynać już od najmłodszych lat. Właśnie dlatego Polska Izba Rzeczników Patentowych przygotowała specjalne wydarzenie w ramach tegorocznej Nocy Muzeów 2026.

W warszawskiej siedzibie Izby zamiast tradycyjnych wykładów na uczestników będą czekały interaktywne atrakcje, kreatywne warsztaty oraz zabawy związane z innowacjami i ochroną własności intelektualnej. Organizatorzy chcą zainteresować zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Warsztaty dla młodych wynalazców

Najmłodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach wynalazczych połączonych z budowaniem i konstruowaniem. Całość ma odbywać się w formule magicznej opowieści, której głównym bohaterem będzie rzecznik patentowy chroniący innowacyjne pomysły.

Celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie kreatywności, ale również budowanie świadomości dotyczącej ochrony pomysłów, nazw, marek i utworów. Organizatorzy podkreślają, że umiejętność zabezpieczenia własnych rozwiązań ma dziś ogromne znaczenie w biznesie i może stanowić ważny element przewagi konkurencyjnej.

Rodzice także znajdą coś dla siebie

Program przygotowano również z myślą o dorosłych. Dla rodziców zaplanowano quizy, rozmowy i aktywności pokazujące, jak powstają innowacje oraz dlaczego ochrona własności intelektualnej jest istotna dla przedsiębiorców i twórców.

Będzie także możliwość zadawania pytań dotyczących ochrony znaków towarowych, pomysłów i działalności biznesowej. Organizatorzy liczą przede wszystkim na swobodną atmosferę i edukację poprzez zabawę.

„Chcemy rozwijać świadomość ochrony”

Anna Kawalec, rzeczniczka patentowa i przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, podkreśla, że celem inicjatywy jest rozwijanie zarówno kreatywności, jak i świadomości ochrony własności intelektualnej.

Jak zaznacza, dzięki temu młodzi wynalazcy i przyszli przedsiębiorcy będą mogli w przyszłości pewniej funkcjonować na rynku międzynarodowym i skuteczniej chronić swoje pomysły.

Podobne stanowisko prezentuje także Dagmara Miler, wiceprzewodnicząca Komisji Promocji Zawodu PIRP. Jej zdaniem młodzi ludzie już od najmłodszych lat powinni poznawać znaczenie ochrony własności intelektualnej oraz jej wpływu na rozwój biznesu.

Bezpłatne wydarzenie w Warszawie

Noc Muzeów 2026 organizowana przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych odbędzie się w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma pokazać rolę rzeczników patentowych w rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz budować świadomość znaczenia własności intelektualnej wśród lokalnej społeczności.

