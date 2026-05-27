Potężna awaria Vectry. Internet i telewizja przestały działać w wielu miastach

Duża awaria Vectry dotknęła klientów w wielu regionach Polski. Użytkownicy informowali o problemach z internetem światłowodowym, telewizją kablową oraz dostępem do strony operatora i infolinii. Najwięcej zgłoszeń pojawiło się 27 maja po godz. 14:00.

Awaria w Vectrze. Klienci bez internetu i telewizji, firma tłumaczy się

Według serwisu Downdetector w szczytowym momencie odnotowano około 2,2 tys. zgłoszeń. Problemy zgłaszali mieszkańcy m.in. Wrocławia, Legnicy, Katowic i Sosnowca, ale komentarze w sieci sugerują, że awaria mogła mieć szerszy zasięg.

Firma odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. Vectra poinformowała, że problemy wynikają z uszkodzenia światłowodów należących do zewnętrznego operatora infrastruktury, z którego korzysta na południu Polski.

– Bardzo przepraszamy za brak dostępu do naszych usług u części klientów – przekazał operator w komunikacie na Facebooku. Firma zapewniła, że zespoły techniczne pracują nad jak najszybszym przywróceniem działania usług.

Klienci Vectry narzekają na utrudnienia

Pod komunikatem operatora szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy od abonentów. Część osób zwracała uwagę, że awaria Vectry utrudniła pracę zdalną i codzienne funkcjonowanie.

„Internetu nie ma, telewizja zacina obraz” – pisała jedna z klientek z okolic Wrocławia. Inni użytkownicy podkreślali, że problemy występują także poza południem kraju.

Nie zabrakło też pytań o ewentualne rekompensaty dla abonentów. Vectra na razie nie poinformowała, czy klienci mogą liczyć na obniżenie rachunków lub inne formy zwrotu za przerwę w działaniu usług. W komentarzach pojawiły się również głosy, że korzystanie z internetu i telewizji od jednego operatora może być ryzykowne podczas większych awarii. Część użytkowników wskazywała, że w takich sytuacjach pomocne okazuje się posiadanie internetu mobilnego od innej firmy lub korzystanie z hotspota w telefonie.

