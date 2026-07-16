Podwyżki w branży sięgają nawet 100 proc. Nawet juniorzy mogą liczyć na 18 tys. zł

Praca związana ze sztuczną inteligencją staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo. Najnowsze dane pokazują, że w ciągu roku wynagrodzenia na stanowiskach związanych z AI wyraźnie wzrosły, a największe podwyżki objęły osoby rozpoczynające karierę. Jednocześnie rynek pracy pozostaje wymagający i coraz mocniej stawia na doświadczenie.

Wynagrodzenia w AI mocno wzrosły

Z danych No Fluff Jobs wynika, że pensje na stanowiskach związanych ze sztuczną inteligencją wzrosły w ciągu roku o kilkanaście procent w przypadku kontraktów B2B oraz o kilkadziesiąt procent na umowach o pracę. Największą zmianę odnotowano na stanowiskach juniorskich, gdzie wzrost widełek wynagrodzeń sięgnął od 80 do nawet 100 proc. rok do roku.

Juniorzy pracujący przy projektach AI mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 200 do 18 000 zł na kontrakcie B2B. Z kolei doświadczeni specjaliści osiągają pensje w przedziale od 23 000 do 28 500 zł. Podawane kwoty dotyczą median wynagrodzeń publikowanych w ofertach pracy.

Firmy nadal szukają przede wszystkim doświadczonych specjalistów

Badanie pokazuje również, że około jedna trzecia osób pracujących w IT obawia się wpływu sztucznej inteligencji na swoją przyszłość zawodową. Największy niepokój deklarują pracownicy zajmujący się m.in. frontendem, backendem, mobile czy testowaniem. Znacznie mniejsze obawy mają administratorzy IT, pracownicy wsparcia technicznego, project managerowie oraz scrum masterzy.

Z danych theprotocol.it wynika, że w pierwszym kwartale 2026 r. najwyżej wynagradzanymi specjalizacjami były backend, architecture i product management. Backend znalazł się jednocześnie wśród najczęściej poszukiwanych kompetencji na rynku.

Praca hybrydowa umacnia swoją pozycję

Analiza wskazuje także, że model hybrydowy staje się standardem w branży IT. W pierwszym kwartale 2026 r. liczba ofert pracy hybrydowej wzrosła o 35 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a ofert pracy zdalnej było o 16 proc. więcej. Jednocześnie pracodawcy nadal chętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem. W 2025 r. liczba ofert dla seniorów wzrosła o 77 proc., dla ekspertów o 20 proc., natomiast ogłoszeń dla juniorów było o 4 proc. mniej. Mimo dużego zainteresowania młodych kandydatów obszarem AI firmy wciąż częściej stawiają na specjalistów z ugruntowanym doświadczeniem.

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