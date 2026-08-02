Nie zapłacił abonamentu RTV. Fiskus odzyskał od niego aż 137 tys. zł

Zaległości w opłacaniu abonamentu RTV mogą z czasem urosnąć do bardzo wysokich kwot. Jeśli po otrzymaniu wezwania do zapłaty należność nadal nie zostanie uregulowana, sprawa trafia do egzekucji prowadzonej przez urząd skarbowy. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. najwyższa wyegzekwowana kwota wyniosła 137 tys. zł.

Jak skarbówka odzyskuje zaległości?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy osób i podmiotów posiadających odbiorniki umożliwiające odbiór programów publicznych. Po zarejestrowaniu sprzętu opłaty należy wnosić co miesiąc.

Jeżeli właściciel odbiornika nie reguluje należności, Poczta Polska wysyła wezwanie do zapłaty. Gdy pozostaje ono bez odpowiedzi, wystawiany jest tytuł wykonawczy, a sprawa trafia do urzędu skarbowego, który prowadzi egzekucję.

Fiskus może odzyskać należności na kilka sposobów. Środki mogą zostać pobrane z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, wynagrodzenia za pracę lub emerytury. W niektórych przypadkach egzekucja prowadzona jest także z udziałem komornika.

Rekord padł w jednym z województw

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od stycznia do maja 2026 r. najwyższą kwotę wyegzekwowano w województwie zachodniopomorskim. Fiskus odzyskał tam 137 tys. zł.

Wysokie zaległości odnotowano również w województwach łódzkim – 35 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 33 tys. zł oraz dolnośląskim – 32 tys. zł. W województwie mazowieckim rekordowa egzekucja wyniosła 29 tys. zł, natomiast w pozostałych regionach najwyższe kwoty mieściły się w przedziale od 2 do 23 tys. zł.

Skąd biorą się tak wysokie zaległości?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że urząd skarbowy nie ocenia zasadności ani wysokości należności. Jego zadaniem jest wyłącznie przeprowadzenie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przekazanego przez wierzyciela.

Resort wyjaśnia również, że rekordowe zadłużenia dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. Firmy często posiadają wiele odbiorników radiowych i telewizyjnych, a obowiązek opłaty obejmuje nie tylko telewizory, ale również radia, w tym zamontowane w samochodach służbowych. Gdy opłaty nie są regulowane przez dłuższy czas, zaległości mogą osiągać bardzo wysokie kwoty.

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