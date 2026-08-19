Masz fotowoltaikę? Z roku na rok jej wydajność spada. To naturalny proces

Instalacja fotowoltaiczna może działać przez wiele lat, ale nie oznacza to, że przez cały ten okres będzie produkowała dokładnie tyle samo energii. Wraz z upływem czasu moduły stopniowo tracą część swojej początkowej wydajności. Jest to naturalne zjawisko związane z ich wieloletnią eksploatacją.

Nie należy więc zakładać, że mniejsza produkcja energii po kilku czy kilkunastu latach automatycznie świadczy o awarii instalacji. Producenci paneli uwzględniają stopniową utratę mocy już w swoich gwarancjach dotyczących uzysku.

Spadek wydajności fotowoltaiki jest naturalny

Większość producentów udziela gwarancji uzysku na okres od 25 do 30 lat. Zgodnie z deklaracjami po tak długim czasie eksploatacji moduły powinny nadal wytwarzać około 80–90 proc. swojej początkowej mocy.

Oznacza to jednocześnie, że użytkownik nie powinien oczekiwać identycznej wydajności przez cały okres działania instalacji. Panele nie przestają produkować energii nagle. Proces utraty sprawności następuje stopniowo, a po wielu latach różnica w stosunku do nowych modułów staje się większa.

Nie każdy spadek produkcji wynika z wieku paneli

Niższy uzysk nie musi jednak wynikać wyłącznie z naturalnego starzenia się instalacji. Na ilość produkowanej energii mogą wpływać również czynniki, którym właściciel może przynajmniej częściowo przeciwdziałać.

Wśród nich są zabrudzenia, zacienienie oraz drobne uszkodzenia paneli. Mogą one powodować dodatkowe straty wydajności, niezwiązane bezpośrednio z wiekiem modułów. Odpowiednie dbanie o instalację ma więc znaczenie dla ilości produkowanego prądu.

Po 25–30 latach panele nadal mają produkować energię

Długi okres gwarancji uzysku pokazuje, że fotowoltaika jest projektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji. Nawet po 25–30 latach panele nie powinny więc przestać działać, lecz nadal wytwarzać znaczną część energii w porównaniu z początkiem użytkowania.

Deklarowane przez producentów około 80–90 proc. początkowej mocy oznacza, że naturalny spadek wydajności jest wpisany w cykl życia instalacji. Jednocześnie właściciel powinien zwracać uwagę na inne przyczyny niższego uzysku, szczególnie zabrudzenia, zacienienie i uszkodzenia, które mogą dodatkowo ograniczać produkcję energii.

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