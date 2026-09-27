Czeka nas bunt maszyn? Prawdziwe zagrożenie może wyglądać zupełnie inaczej
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Czeka nas bunt maszyn? Prawdziwe zagrożenie może wyglądać zupełnie inaczej

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Robot wykonujący operację
Robot wykonujący operację Źródło: freepik
Humanoidalny robot powiedział mi, że nie ma ręki, choć jego konstrukcja wyraźnie odwzorowywała ludzkie ciało. Kilka miesięcy wcześniej modele AI podczas testów bezpieczeństwa znalazły sposób, by wydostać się z izolowanego środowiska i uzyskać dostęp do internetu. Dzisiejsza sztuczna inteligencja potrafi być jednocześnie absurdalnie nieporadna i niepokojąco sprawcza. Bardziej niż filmowy „bunt maszyn” powinno więc niepokoić nas to, że coraz większą sprawczość otrzymują systemy, których zachowania wciąż nie zawsze potrafimy przewidzieć.

Podczas konferencji SmartUp! High Tide Szczecin 2026 poprosiłam humanoidalnego robota: „Przybij piątkę”. Odpowiedział, że nie ma ręki. Problem w tym, że rękę miał i wszyscy ją widzieliśmy. Ta krótka wymiana zdań została mi w pamięci bardziej niż widowiskowe pokazy chińskich humanoidów, które tańczą i wykonują na scenie układy sztuk walki. Przede mną stała maszyna o ludzkiej sylwetce i metalowych kończynach, a warstwa odpowiedzialna za rozmowę zachowywała się tak, jakby nie miała dostępu do informacji o swoich fizycznych możliwościach.

Nie znam architektury tego konkretnego systemu, dlatego nie da się jednoznacznie wskazać przyczyny takiej odpowiedzi. Jednym z możliwych wyjaśnień jest niewystarczająca integracja modułu dialogowego z warstwą sterowania ruchem i danymi o stanie urządzenia. I właśnie to jest interesujące: zaawansowany model językowy umieszczony w humanoidalnej konstrukcji nie staje się automatycznie spójną, ucieleśnioną inteligencją. Zamiast Terminatora zobaczyłam więc raczej bardzo elokwentnego „asystenta” w metalowej zbroi, którego zdolności językowe nie były zintegrowane z możliwościami jego fizycznego ciała.

Robot przestaje być zaprogramowanym ramieniem

Źródło: Wprost
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