Dokument FBI: WhatsApp przekazuje w 15 minut informacje o użytkownikach

Komunikator iMessage dostępny na telefonach iPhone oraz należący do Facebooka (Meta) WhatsApp są reklamowane jako w pełni bezpieczne dzięki szyfrowaniu wiadomości pomiędzy użytkownikami. Oznacza to, że nawet jeśli komuś uda się przechwycić komunikację, to nie będzie w stanie odczytać treści wiadomości. Ale, jak wynika z wewnętrznego dokumentu FBI, do którego dotarł magazyn Rolling Stone, organy ścigania mogą uzyskać dostęp do sporej ilości informacji na temat użytkownika.

Dokument FBI: iMessage i WhatsApp przekażą wiadomości

Dokument z 7 stycznia 2021 przygotowany przez wydział FBI zajmujący się nowymi technologiami przedstawia, w jaki sposób można pozyskać dane z dziewięciu najpopularniejszych komunikatorów: iMessage, WhatsApp, Telegram, Signal, Viber, Line, Threema, WeChat i Wickr. Dokument zawiera rodzaj informacji oraz sposób (legalny) na ich pozyskanie. Służby muszą przedstawić odpowiedni wniosek (subpena, czyli wezwanie do złożenia zeznać) lub nakaz sądowy. Aplikacje iMessage, WhatsApp oraz Line (popularna w Azji) udostępniają „częściowe dane na temat treści wiadomości”.

W przypadku użytkowników WhatsAppa na telefonach iPhone, jeśli użytkownik korzysta z usługi iCloud, firma przekaże na żądanie sądu pełną treść wiadomości oraz klucz deszyfrujący. Natomiast w przypadku użytkowników aplikacji iMessage, Apple przekaże organom ścigania wiadomości z ostatnich 25 dni. FBI może także wykonać backup usługi iCloud i odczytywać wiadomości na żywo, jeśli użytkownik nadal korzysta z aplikacji.

Chociaż w zestawieniu nie ma aplikacji Messenger Facebooka, to można się domyślać, że dostęp będzie tak samo prosty, jak do WhatsApp, który należy do tego samego właściciela. Warto zaznaczyć, że dostęp do danych jest możliwy dopiero po okazaniu nakazu sądowego. Dokument nie mówi o nielegalnym przechwytywaniu danych.

Telegram i Signal najbezpieczniejsze

Według dokumentu najbezpieczniejsze aplikacje, czyli takie, do których FBI ma najbardziej utrudniony dostęp to Telegram i Signal. Aplikacje nie przekazują treści wiadomości, ani metadanych. Telegram może przekazać adres IP i numer telefonu jeśli służby będą miały potwierdzone podejrzenie działalności terrorystycznej. Signal dostarcza natomiast czas zalogowania użytkownika.

