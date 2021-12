Nowa funkcja Facebooka już w Polsce. Podpowiadamy, jak ją uruchomić

Choć Facebook Protect działa już od 2019 roku, to w Polsce pojawia się dopiero teraz. To opcja dodatkowego zabezpieczenia dostępu do puchnącego zasobu naszych danych – kont na portalu Marka Zuckerberga. Przewiduje specjalne środki ostrożności dla osób szczególnie narażonych na cyberprzestępczość, a więc skierowany jest głównie do aktywistów, dziennikarzy czy polityków.

Pracownik wyjaśnia, czym jest Facebook Protect

„Facebook Protect to program, który ma na celu zabezpieczenie użytkowników, którzy są bardziej narażeni na ataki w sieci mające na celu przejęcie konta. Wśród grup, które kwalifikują się do objęcia dodatkową ochroną, znajdują się obrońcy praw człowieka, dziennikarze oraz politycy przekazał na łamach Wirtualnych Mediów Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Po rejestracji do programu Facebook rozpocznie monitorowanie konta pod kątem potencjalnych zagrożeń ze strony cyberprzestępców i pomoże w uruchomieniu silniejszych zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń utrudniających oszustom uzyskanie dostępu do konta na Facebooku z nieznanej przeglądarki lub urządzenia” – dodawał.

„Cały czas staramy się z wyprzedzeniem blokować działania przestępców. Zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie nie uda nam się wykryć wszystkich z nich, ale ten program jest jedną z kilku inicjatyw mających na celu utrudnienie włamań na konta” – podkreślał.

Jak aktywować Facebook Protect?

Portal wirtualnemedia.pl zwraca uwagę na fakt, iż w niektórych przypadkach Facebook niejako wymusza włączenie opcji Facebook Protect. Na dokonanie niezbędnych zabezpieczeń daje 15 dni. Jak więc poradzić sobie z tą nowością? Użytkownik po odebraniu informacji o kwalifikacji do programu zaznacza opcję „Włącz” przy powiadomieniu, a później wprowadza hasło i konfiguruje zabezpieczenie dwuetopowe. Jest przy tym krok po kroku kierowany przez polecenia na swoim urządzeniu. Metody uwierzytelnienia to aplikacja na urządzeniu mobilnym lub kod wysyłany przez SMS.

Facebook Protect można oczywiście uruchomić też samemu. W „Ustawieniach” wystarczy wybrać „Ustawienia i prywatność”, później „Hasło i zabezpieczenia”, a na końcu „Facebook Protect”. Obecnie mogą to zrobić tylko wybrani użytkownicy, ale w przyszłości może się to zmienić.

Facebook Protect ochroni też profile z liczną administracją

Facebook zaznacza, że chce zabezpieczyć m.in. profile, na których publikuje więcej autorów. „Wszyscy administratorzy zarejestrowanych stron będą poddawani autoryzacji publikowania, aby zapewnić bezpieczeństwo stron – bez względu na to, czy są zarejestrowani w programie. W ramach funkcji autoryzacji publikowania na stronach prosimy osoby zarządzające stronami o zabezpieczenie kont przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz przez podanie kraju zamieszkania. Ponadto wymagamy, aby administratorzy stron działali za pośrednictwem profilów z prawdziwymi imionami i nazwiskami oraz aby były to ich jedyne profile na naszej platformie” – czytamy.

