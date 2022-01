Pieniądze za zaszczepienie? Nowe oszustwo z wykorzystaniem nazwiska prezydenta Dudy

Autorzy nowego oszustwa próbują zwabić naiwnych poprzez połączenie nazwiska Andrzeja Dudy ze szczepieniami i pewną sumą pieniędzy. „Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy. Wypłata 300 zł za szczepienie w ramach programu 'Wsparcie'. Pieniądze dostaną wszyscy Polacy, którzy przeszli pełny cykl szczepienia„ – czytamy na stronie internetowej, któa udaje oficjalną witrynę rządową.

By odebrać 300 zł, tekst na stronie kieruje nas na stronę logowania do internetowego konta bankowego. Zamiast jednak uruchamiać odpowiednie strony, przekazujemy hakerom login i hasło do naszych środków. O wzmożoną czujność apelują więc specjaliści ds. bezpieczeństwa pracujący przy KNF.

CSIRT KNF: Ostrzegamy przed fałszywą stroną

„Ostrzegamy przed fałszywą stroną, na której oszuści oferują zwrot 300 zł za szczepienie. Jeżeli wprowadzicie tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków. Nie dajcie się nabrać!” – czytamy na profilu CSIRT KNF.

– Oszuści opisali cały proces odbioru 300 zł za zrealizowane szczepienie, który prowadzi do fałszywej strony banku. Wprowadzenie haseł na takiej stronie może skończyć się wyczyszczeniem konta. Fałszywa strona banku: bank-id[.]pl – ostrzega z kolei Paweł Piekutowski z zespołu cyberbezpieczeństwa CSIRT KNF.

Eksperci od bezpieczeństwa podkreślają, że po przejęciu takich danych jak login i hasło, przestępcy są w stanie wyczyścić nasze konta bankowe. Nawet jeśli nie trzymamy aktualnie środków na danych rachunkach, mogą i tak brać kredyty na nasze dane.

