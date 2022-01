Rząd chce wydać miliony złotych na walkę z hakerami. „Proste oznaczenie, że coś jest nie tak”

Spoofing to podszywanie się pod cudze numery telefoniczne. Hakerzy udają że np. dzwonią z banku lub innej instytucji, usiłując wyłudzić wrażliwe dane. Podszywają się m.in. pod PKO, Santandera, OLX, Inpost, PayU, Allegro czy Netflixa.

Ale spoofing jest też wykorzystywany do pogróżek. Dotknęło to ostatnio dwójkę posłów, Paulinę Matysiak z Lewicy i Pawła Szramka z koła Polskie Sprawy. Ktoś zadzwonił z „ich” numerów z groźbami. Przy takim cyberataku, odbiorca widzi na swoim telefonie informację o dzwoniącym lub piszącym SMS, a w rzeczywistości jest to przestępca.

Jak polski rząd zamierza sobie z tym poradzić?