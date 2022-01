Raport o przestępstwach w intrenecie. Jeden obszar jest prawdziwą kopalnią złota dla przestępców

FTC, czyli amerykańska komisja handlu opublikowała raport na temat oszustw za pośrednictwem mediów społecznościowych. Raport dotyczy Stanów Zjednoczonych i zawiera jedynie wycinek obrazu, bo bazuje na zgłoszeniach wysłanych przez oszukane osoby, a według badań niecałe 5 proc. poszkodowanych. Z raportu można jednak wyczytać niebezpieczny rosnący trend dotyczący przestępstw w internecie.

Oszustwa przez media społecznościowe coraz popularniejsze

W 2021 roku oszustwa wykorzystujące media społecznościowe były 18 razy częstsze niż jeszcze cztery lata temu. Według raportu ten sposób był dla przestępców najbardziej dochodowy, niż jakakolwiek inna forma dotarcia do potencjalnej ofiary.

Do FTC wpłynęło w 2021 roku 95 tys. zgłoszeń dotyczących oszustw na łączną sumę 770 mln dolarów (3,16 mld złotych). Starty poprzez media społecznościowe wyniosły 35 proc. wszystkich strat zgłoszonych do komisji handlu.

Raport podaje najbardziej popularne metody oszustw przez media społecznościowe. Na pierwszym miejscu znalazły się oszustwa związane z zakupami online. Dotyczyła ich aż połowa zgłoszeń, które wpłynęły od poszkodowanych do FTC. Obejmują one przede wszystkim fałszywe reklamy w mediach społecznościowych i podszywanie się pod witryny prawdziwych sklepów internetowych. Ofiara, która zrobi zakupy w takim sklepie, nie otrzyma ani towaru, ani pieniędzy. Chociaż popularne to akurat to oszustwo jest mało dochodowe. Przestępcy uzyskali z niego 107 mln dolarów w 2021.

Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się oszustwa dotyczące inwestycji, zwłaszcza w popularne w ostatnich latach kryptowaluty. Zgłaszający przelewali oszustom pieniądze, często w bitcoinach, w nadziei na szybkie wzbogacenie się. Ponad połowa zgłoszeń dotyczących oszustw inwestycyjnych w ogóle, jakie wpłynęły w 2021 do FTC rozpoczęła się w mediach społecznościowych. Ten rodzaj oszustwa, choć stanowi jedyni 18 proc. wszystkich, przyniósł też największe zyski przestępcom, którzy w ten sposób wyłudzili 285 mln dolarów.

Oszustwa romantyczne najbardziej dochodowe

Trzecim najpopularniejszym oszustwo było tzw. oszustwo romantyczne polegające udawania romantycznego zainteresowania ofiarą, zdobycia jej zaufania i wyłudzenia pieniędzy. Wśród zgłoszeń do FTC o oszustwach w mediach społecznościowych oszustwa romantyczne stanowiły zaledwie 9 proc., ale były bardzo dochodowe. Ofiary straciły łącznie 185 mln dolarów. Oznacza to, że średnio każda ofiara straciła ponad 20 tys. dolarów.

Raport, choć dotyczy Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że media społecznościowe zyskują na znaczeniu w oszustwach internetowych i wraz z dalszym ich rozwojem należy spodziewać się też większej ilości przestępstw za ich pośrednictwem.

