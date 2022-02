Anioł Facebooka zainwestował w startup, który ma hakować jego komunikator

Amerykański startup Boldend, założony w 2017 w San Diego, rozwija i sprzedaje oprogramowanie, które ma wspomóc działania w zakresie walki w cyberprzestrzeni. Skupia się przede wszystkim na automatyzacji, a jego jedynym klientem jest na razie rząd Stanów Zjednoczonych, informuje Reuters.

Firmy szpiegujące na topie

Boldend, podobnie jak izraelska NSO Group ze swoim Pegasusem, stworzył narzędzie, które skutecznie przełamywało zabezpieczenia komunikatora WhatsApp należącego do Facebooka (przemianowanego teraz na Meta). Informacja ta wypłynęła gdy firma z branży zbrojeniowej Raytheon pochwaliła się, że będzie współpracować z Boldend nad „zautomatyzowanymi rozwiązaniami, które przy śpieszą rozwój i wdrożenie narzędzi cyfrowych do operacji i systemów krytycznych dla bezpieczeństwa narodowego”.

Podczas prezentacji Raytheona po raz pierwszy ujawniono także, że jednym z pierwszych inwestorów startupu Boldend był fundusz Founders Fund należący do Petera Thiela. Według informacji Forbesa Thiel zainwestował 10 mln dolarów we wczesnym rozwoju firmy.

Peter Thiel to znany inwestor i anioł biznesu z Doliny Krzemowej. W popularnym filmie o początkach Faceboka „Social Network” grał go Justin Timberlake. To on zasugerował Markowi Zuckerbergowi, aby zmienił oryginalną nazwę swojego portalu z TheFacebook na Facebook.

Nie jest to pierwsza inwestycja Thiela w startupy ze świata cyfrowego wywiadu i cyberbezpieczeństwa, które rozwijają ofensywne narzędzia do przełamywania zabezpieczeń i pozyskiwania danych. Jego fundusz Founders Fund zainwestował m.in. w ClearView AI, startup, który dostarczył amerykańskiej policję gigantyczną bazę danych do automatycznego rozpoznawania twarzy wszystkich obywateli, także tych wcześnie nienotowanych. ClearView AI pozyskał zdjęcia i dane ściągając je z Facebooka, łamiąc regulamin portalu.

Thiel zasiada też w radzie nadzorczej firmy Palantir zajmującej się zbieraniem i przetwarzaniem ogromnych baz danych o obywatelach na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też:

Michał Kołodziejczak uderza w Pawła Kukiza. „Wynosił państwowe tajemnice i o nich opowiadał”