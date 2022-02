NFT wykorzystywane do oszustw i prania pieniędzy. Raport

Opublikowany na początku lutego raport wskazuje, że na NFT zarabia głównie mała grupa osób. Wykorzystuje do tego praktykę wash trade, która jest zakazana na w przypadku klasycznych papierów wartościowych, a jej stosowanie jest przestępstwem. Wash trade polega na porozumieniu się dwóch lub więcej stron i handlowaniu dobrami (w tym wypadku NFT), aby sztucznie podbić ich wartość.

Wash trading NFT

Na rynku NFT handel następuje pomiędzy adresami, których właścicielami są ludzie. Jedna osoba może posiadać więcej niż jeden adres. Ponieważ transakcje zapisywane są w publicznie dostępnym archiwum blockchaina Ethereum, to firma Chainalysis była w stanie sprawdzić ile razy dochodziło do sprzedaży pomiędzy adresami należącymi do tej samej osoby. Najbardziej aktywny wash trader dokonał 830 transakcji sam ze sobą.

Chainalysis przeanalizowała wash traderów, którzy wykonali co najmniej 25 transakcji. W tej grupie znalazły się 262 osoby, które łącznie zarobiły na sprzedaży NFT 8,4 mln dolarów. Co jest ciekawe, to fakt, że mniej niż połowa, a konkretnie 110 osób zarobiła całość tej puli, a pozostałe 152 osoby straciły na wash tradingu 415 tys. dolarów. W przypadku sprzedaży sobie wash traderzy ponoszą dodatkowe koszty tzw. gas fee, czyli prowizję dla operatorów blockchaina ethereum. Czołowy wash trader, który wykonał 830 transakcji, znalazł się w tej drugiej grupie i stracił 8383 dolarów.

NFT jako narzędzie do prania pieniędzy

Firma podjęła się także sprawdzenia, czy NFT wykorzystywane są do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Według Chainalysis adresy, do których pieniądze były wysyłane ze źródeł powiązanych z oszustwami internetowymi, otrzymały w dwóch ostatnich kwartałach 2021 odpowiedni 1 i 1,4 mln dolarów. Firma zaznacza, że to tylko kropla w porównaniu z procederem prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. Według Chainalysis w 2021 w ten sposób wyprano 8,6 mld dolarów.

Czytaj też:

Misie NFT pod lupą UOKiK-u. Sprawdzi legalność reklamy i czy akcja nie była scamem