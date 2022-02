Cieszyński: Próbowano zaatakować polskie serwery rządowe

Polskie serwery rządowe były atakowane przez hakerów. Wśród adresów była także strona Izby Rozliczeniowej – poinformował na antenie Polskiego Radia Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

– W ostatnich dniach widzieliśmy więcej niż dotychczas ataków cybernetycznych. Mogę potwierdzić, że m.in. próbowano zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej czy serwery rządowe poczty elektronicznej – powiedział. Minister przyznał jednak, że na ten moment jest jeszcze za wcześnie, aby wskazywać autorów tych ataków.

Zmasowany cyberatak

Janusz Cieszyński zdradził, że tylko jednego dnia zanotowano ponad 27 tysięcy wiadomości, które zawierały szkodliwe oprogramowanie lub linki. Zapewnił, że od poniedziałku wszystkie służby działają na podwyższonym stopniu gotowości.

– W ciągu jednego dnia do operatów infrastruktury krytycznej i odbiorców rządowych trafiło 27 tysięcy złośliwych wiadomości – dodał pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Janusz Cieszyński został także zapytany o możliwość wprowadzenia najwyższego, czwartego poziomu zagrożenia. – Musiałby to być potwierdzony i skuteczny atak na jakiś element infrastruktury. Jeśli coś takiego się wydarzy, będziemy takie decyzje bezzwłocznie podejmować – powiedział.

– Instytucje odpowiedzialne za zapewnienie cyberbezpieczeństwa działają w pełnym zakresie. Funkcjonują one po to, aby obywatel nie widział negatywnych skutków ewentualnych prób ataków i aby w przypadku, gdyby taki atak się powiódł, to jego skutki został jak najszybciej usunięte – dodał Janusz Cieszyński.

