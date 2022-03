Huawei pomaga Putinowi bronić się przed hakerami? Mamy odpowiedź firmy

Daily Mail twierdzi, że informatycy firmy Huawei „przybiegli Putinowi z pomocą” po tym, jak rosyjskie strony internetowe i serwery zaczęły być masowo atakowane m.in. przez hakerów z grupy Anonymous. Administracja rządowa, koncerny z udziałem skarbu państwa, służby specjalne, Centralny Bank Rosji i wiele innych instytucji zmaga się od początku wojny z regularnymi atakami hakerów.

Dziennik powołuje się na „raport z Chin, który pojawił się na jednej ze stron, ale został szybko usunięty” . Huawei ma na terytorium Rosji pięć centrów badawczych. Zdaniem Daily Mail, to właśnie pracownicy z tych biur mieli pomagać w ustabilizowaniu rosyjskiego internetu. Tajemniczy raport podawał, że jest to łącznie 50 tysięcy pracowników. W rosyjskich biurach firma miała tworzyć m.in. rozwiązania związane ze Sztuczną Inteligencją, technologiami chmurowymi, czy algorytmem służącym do rozpoznawania twarzy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Huawei dementuje. „To fake news”

O komentarz w sprawie sensacyjnych doniesień brytyjskich mediów poprosiliśmy polski oddział Huawei. Odpowiedź na nasze pytanie jest bardzo krótka, ale jednocześnie zdaje się wyczerpywać temat.

„Huawei informuje, że publikacja The Daily Mail na temat firmy to fake news. Zawarte w niej insynuacje są nieprawdziwe” – czytamy w nadesłanej do naszej redakcji odpowiedzi firmy Huawei.

Należy przypomnieć, ze chiński gigant technologiczny także zmaga się z niedogodnościami dotyczącymi sankcji gospodarczych. Od 2019 roku firma została wpisana na „czarną listę” Departamenty Handlu Stanów Zjednoczonych, co poważnie utrudniło jej funkcjonowanie na rynku.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Cybernetyczna wojna Anonymous – Rosja trwa, a Putin jest w niej raniony własnym ostrzem