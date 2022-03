Anonymous atakują Nestle za pozostanie w Rosji

„Nestle, ostrzegaliśmy was, teraz się do was włamaliśmy. Anonymous rozliczy was z odpowiedzialności za morderstwa bezbronnych dzieci i matek. Nestle opuść Rosję”, na tak Twitterze napisał jeden z aktywistów Anonymous @PucksReturn.

Haker zamieścił także link do szczegółowych informacji o kilkunastu osobach, które mają być wysokimi rangą pracownikami Nestle.

Anonymous na wojnie z Rosją

Kolektyw Anonymous, czyli zbiór hakerów z całego świata poinformował 24 lutego, czyli w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że wypowiada cyberwojnie rosyjskiemu rządowi.

Początkowo hakerzy ograniczyli się do blokowania stron internetowych rosyjskich ministerstw i instytucji administracyjnych poprzez ataki DDoS.

Następnie ich działania stały się nieco bardziej dotkliwe i wyrachowane. Udało im się kilkukrotnie doprowadzić do zagłuszenie wojskowych częstotliwości radiowych używanych przez rosyjskie wojsko.

Anonymous przypisali sobie także zhakowanie rosyjskich nadajników telewizyjnych i puszczenie na wszystkich kanałach relacji z wojny w Ukrainie.

Kolektyw promuje także haktywistów z grupy squad303, którzy stworzyli narzędzie do kontaktowania się ze zwykłymi Rosjanami. Od początku działania wysłali w ten sposób już 7 mln wiadomości do odciętych od informacji Rosjan.

Kolektywowi przypisuje się także zhakowanie rosyjskiego portalu społecznościowego VKontakte i wysłanie do jego wszystkich użytkowników informacji o rzeczywistym obrazie wojny w Ukrainie, jednak Anonymous nie przyznali się do tego ataku na żadnym z prowadzonych przez siebie kont na Twitterze ani innych mediach społecznościowych.

