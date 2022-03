Anonymous zhakowali rosyjskie drukarki i zostawili użytkownikom wiadomość

Hakerzy z kolektywu Anonymous od prawie miesiąca dokładają starań, by utrudnić życie rosyjskim instytucjom i regularnie włamują się na serwery i blokują ich działanie albo wykradają dane. Najbardziej spektakularną akcją było zhakowanie propagandowych mediów: kanałów telewizyjnych Rossija 24, Pierwyj Kanał i Moskwa 24, a także serwisów streamingowe Wink oraz Ivi będące rosyjskimi odpowiednikami Netflixa. Zaskoczeni widzowie mogli zobaczyć nagrania z Ukrainy i zniszczenia wojenne, których dokonała rosyjska armia.

Anonymous wydrukowali 100 tys. kopii oświadczeń

W poniedziałek „haktywiści” (połączenie słów „haker” i „aktywista”) włamali się do drukarek tysięcy rosyjskich użytkowników i za ich pośrednictwem przesłali im komunikat o kłamstwach putinowskiej propagandy. Anonymous przekonują, że do tej pory wydrukowani ponad 100 tys. kopii oświadczeń nawołujących do nieprzyjmowania do wiadomości kłamst sączących się z państwowych mediów. „Obywatele Rosji, działajcie teraz, by powstrzymać terrorystów. Putin zabija tysiące ludzi na Ukrainie” – między innymi takie wezwanie mogli przeczytać zaskoczeni użytkownicy drukarek.

Ponadto aktywiści wydrukowali również instrukcję instalacji darmowego oprogramowania Onion Router, dzięki której Rosjanom może się udać ominąć blokady, jakie objęły praktycznie wszystkie zagraniczne media na terenie Rosji. Od kilkunastu dni Rosjanie nie mogą korzystać z zagranicznych serwisów informacyjnych, więc wiedzę o sytuacji na Ukrainie czerpią wyłącznie z propagandowej telewizji.

