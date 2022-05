Rosyjski YouTube zaatakowany przez hakerów. „Najgorszy atak w historii serwisu”

Do ataku na serwis doszło 9 maja, czyli w Dniu Zwycięstwa. W serwisie miała być wówczas dostępna transmisja defilady z okazji tego święta, a także wystąpienie prezydenta Władimira Putina. Internauci ich jednak nie zobaczyli, ponieważ serwis został przejęty przez hakerów.

„Największy atak hakerski w historii”

Na stronie głównej serwisu od poniedziałkowego poranka widoczna jest informacja, że z powodów technicznych serwis jest na razie niedostępny. Administratorzy przyznają, że doszło do ataku hakerskiego, a praca nad przywróceniem dostępów może potrwać dłużej, niż zakładano.

Do komunikacji z użytkownikami administratorzy wykorzystują kanał na Telegramie. „Kontynuujemy prace konserwatorskie. Przypomnijmy, że platforma została unieruchomiona 9 maja rano, a serwis prasowy poinformował o największym cyberataku w historii firmy. Jak wiecie, ataki APT są planowanymi i – co ważne – kosztownymi atakami. Ktoś naprawdę chciał powstrzymać RUTUBE od pokazywania Parady Zwycięstwa i świątecznych fajerwerków” – poinformowano w jednym z wpisów. Administratorzy dodali również, że „nie jest grzechem pamiętać o bitwach, które wygrali nasi chłopcy. Bitwa o RUTUBE trwa nadal”.

W sieci bardzo szybko pojawiły się pogłoski, że administratorzy utracili dostęp do kodu źródłowego strony, co byłoby bardzo poważnym problemem. We wtorek plotki zdementował dyrektor techniczny RUTUBE Andrei Litvinov. „Mroczne prognozy nie mają nic wspólnego z obecną sytuacją: kod źródłowy jest dostępny, biblioteka jest nienaruszona. Obecnie trwa proces przywracania segmentów systemu plików zdalnych środowisk i baz danych po stronie serwerów” – poinformował użytkowników.

Hakerzy zaatakowali rosyjską telewizję satelitarną

Przejęcie RUTUBA to nie jedyny atak hakerski, do jakiego doszło w dniu obchodów Dnia Zwycięstwa. Szeroko komentowane było włamanie do rosyjskiej telewizji satelitarnej i zmiana ramówki. W programie TV zamiast nazw poszczególnych programów widzowie widzieli napis „na waszych rękach jest krew tysięcy Ukraińców i setek zamordowanych dzieci. Telewizja i władze kłamią. Nie dla wojny”.

Nagranie obrazujące skalę ataku pojawiło się w mediach społecznościowych. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opublikował je m.in. współpracujący z BBC Francis Scarr, a także haktywiści z kolektywu Anonymous.

twitterCzytaj też:

Wołodymyr Zełenski opublikował wyjątkowe nagranie. Jasny przekaz dla całego świata