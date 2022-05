Uwaga na oszustów! Dostałeś takiego SMS-a? Nie klikaj w link!

„PGE: Na dzień 11.05 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o uregulowanie należności”. Tak brzmi wiadomość SMS wysyłana masowo do Polaków w ostatnich dniach. Do wiadomości dołączony jest link URL, prowadzący do strony internetowej, na której można dokonać płatności za pomocą szybkiego przelewu lub BLIK-a. Pieniądze nie trafią jednak do PGE, a na konto przestępców.

Wraca popularne oszustwo

To powtórka kampanii przestępczej z lutego bieżącego roku. Wtedy PGE apelowało o zachowanie szczególnej ostrożności, nieotwieranie fałszywych linków oraz niewpłacanie pieniędzy na numer konta przekazany w fałszywej korespondencji, a w przypadku wątpliwości o kontakt z PGE Obrót za pośrednictwem kanałów zdalnych lub w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta.

PGE przypomniało także, jak odróżnić faktyczną wiadomość od tej wysłanej przez przestępców. W korespondencji przypominającej o zaległych płatnościach oraz zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej zawsze podany jest nr klienta, nr faktury/dokumentu wraz z terminem płatności i kwotą do zapłaty. Nie ma tam natomiast linku kierującego bezpośredniego do systemów płatności internetowych.

O powrocie zagrożenia poinformował m.in. CERT Orange Polska. Użytkownicy internetu z tej sieci, którzy spróbują wejść na stronę, zostaną powiadomieni, że została ona zablokowana.

SMS-y to jeden z najpopularniejszych i ciągle zyskujących popularność sposobów przestępców na naciągnięcie ofiar na fałszywe płatności lub pobranie złośliwych aplikacji. Dlatego przy każdym SMS-ie z nieznanego źródła należy mieć podwyższoną czujność, nie klikać w linki i nie pobierać aplikacji.

