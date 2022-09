Sygnalista pogrąża Twittera. „W kwestii bezpieczeństwa są zapóźnieni o dekadę”

Były szef ds. bezpieczeństwa w Twitterze zeznawał 13 września przed Kongresem USA. Sygnalista twierdzi, że firma, z której został zwolniony po nagłośnieniu nieprawidłowości, „oszukuje opinię publiczną”, mówiąc, że dane użytkowników są chronione w odpowiedni sposób. Peiter Zatko uważa, że jest wręcz przeciwnie.

Twitter zapóźniony o dekadę

Jak zeznał przed kongresmenami, procedury, które stosuje się w Twitterze, są przestarzałe o przynajmniej dziesięć lat. Jego zdaniem nie dość, że dane użytkowników są zabezpieczone w niewystarczającym stopniu, to dodatkowo dostęp do nich ma zbyt wielu pracowników firmy. Jak twierdzi, może być to nawet 4 tysiące osób. „Połowa pracowników, to programiści, którzy mogą dostać się do danych bez pozostawiania śladów” – powiedział.

Sygnalista powiedział także o reakcjach zarządu firmy na kary, które nakładane były na Twittera przez regulatora. Chodzi o jednorazowe grzywny za naruszenia w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Jego zdaniem przedstawiciele portalu „w ogóle się nimi nie przejmowali”. Jak dodał, firma skupiała się przede wszystkim na zwiększaniu przychodów, a wszystko inne było dużo dalej na liście priorytetów.

Twitter promował Chiny

Podczas wysłuchania poruszono także temat niejasnych kampanii reklamowych, które pojawiały się na Twitterze. Chodzi między innymi o ogłoszenia organizacji, które „mogą być powiązane z chińskim rządem”. Pracownicy zgłaszali wątpliwości w tej kwestii do zarządu, ale mieli usłyszeć, że zrezygnowanie z tego źródła przychodu byłoby dla firmy „problematyczne”.

