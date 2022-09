Grupa Wagnera zhakowana. Ukraińcy: Mamy dane każdego kata i mordercy

Ukraińska Armia IT pochwaliła się nowym atakiem – tym razem na Grupę Wagnera. Arma IT to kolektyw hakerów z kraju, który szybko zaczął też przyjmować ochotników z całego świata. Biorą na cel rosyjską infrastrukturę i strony internetowe w ramach wojny cyfrowej. Organizacją zarządza Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Ukraińska Armia IT wykradła dane Grupy Wagnera

O ostatnim wyczynie hakerów związanych z Ukrainą poinformował niezależny kanał informacyjny Nexta. We wpisie widoczny jest adres internetowy wagner2022.ru, który prezentuje krótką wiadomość na tle drastycznych obrazów, najpewniej martwych najemników z Grupy Wagnera.

„Mamy wszystkie dane osobowe najemników! Każdy oprawca, morderca i gwałciciel będzie surowo ukarany. Nie unikniecie zemsty!” – ostrzegła Ukraińska Armia IT. Wydaje się, że najemnicy odzyskali już kontrolę nad stroną www, która przekierowuje teraz do ich strony w serwisie społecznościowym VKontakte.

Kim są najemnicy z Grupy Wagnera?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Grupa Wagnera to prywatna firma wojskowa, powiązana z rosyjskim wywiadem. Jej głównodowodzącym jest Dmitrij Utkin, ps. „Wagner”. Członkowie tej grupy brali udział w większych i mniejszych operacjach zbrojnych kontrolowanych przez Kreml.

Grupa Wagnera uczestniczyła m.in. w aneksji Krymu, operacjach w Donbasie i Regionie Lutańskim, Syrii, Sudanie, Republice Środkowej na Madagaskarze, w Libii, Wenezueli czy Mozambiku. Najmnicy Wagnera przerzuceni zostali też w rejon Dobasu, aby zdestabilizować region i przeprowadzić działania dywersyjno-zaczepne.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę pojawiały się też doniesienia, że wagnerowcy mają też walczyć na ukraińskim froncie. W pierwszych tygodniach wojny grupa polowała między innymi na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj też:

Desperacja elitarnej rosyjskiej jednostki. Brytyjski wywiad ujawnia, gdzie szukają żołnierzy