Wykradł niewydane utwory 89 artystów, w tym Eda Sheerana. Haker został skazany

Adrian K., który ukradł utwory 89 artystów, w tym Eda Sheerana i Lil Uzi Verta, został skazany na 18 miesięcy więzienia. Poinformowała o tym Koronna Służba Prokuratorska. Według policji 23-latek z Ipswich zarobił na wykradzionych utworach 131 000 funtów. Po przeszukaniu laptopa K. policjanci znaleźli 565 plików audio kilkudziesięciu artystów, w tym piosenki Verta i Sheerana.

23-latek potwierdził, że otrzymał kryptowalutę Bitcoin w zamian za wykradzione utwory. W sumie haker przyznał się do trzech zarzutów nieuprawnionego dostępu do materiałów komputerowych, 14 zarzutów wystawienia na sprzedaż artykułu naruszającego prawa autorskie, jednego zarzutu przekształcenia mienia przestępczego oraz dwóch zarzutów posiadania mienia przestępczego.

Dochodzenie w sprawie skradzionych utworów. Trop prowadził do Wielkiej Brytanii

Biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie wszczęło dochodzenie w tej sprawie w 2019 r. po tym, jak wytwórnie reprezentujące kilku muzyków poinformowały, że użytkownik znany jak Spirdark uzyskał dostęp do ich kont i sprzedawał pozyskane treści. Dochodzenie powiązało adres e-mail użyty do założenia konta kryptowalutowego Spirdark z K. Następnie zidentyfikowano adres IP urządzenia, którego użytego do włamania się na jedno z kont, jako jego adres zamieszkania.

W 2019 roku 23-latek został aresztowany przez funkcjonariuszy z Policyjnej Jednostki ds. Przestępczości Przeciwko Własności Intelektualnej (PIPCU), będącej częścią londyńskiej policji.

Haker przyznał się, że włamał się do kont muzyków i sprzedawał ich piosenki w sieci. Potwierdził, że używał pseudonimu Spirdark. W sumie londyńska policja skonfiskowała siedem należących do niego urządzeń, w tym dysk twardy, który zawierał 1263 niewydane utwory 89 artystów.

