Ministerstwo Zdrowia zaatakowane przez rosyjskich hakerów. Killnet przyznał się do akcji

Niedawno grupa rosyjskich hakerów przeprowadziła zmasowany atak na wiele witryn zdrowotnych krajów sprzyjających Ukrainie w trwającej wojnie z Rosją. KillNet w oficjalnym wpisie przyznał się do akcji, która zablokowała dostęp m.in. do strony polskiego Ministerstwa Zdrowia. Sprawę uważnie śledzą specjaliści od cyberbezpieczeństwa.

Hakerzy KillNet znów atakują Polskę – tym razem to DDoS na Ministerstwo Zdrowia

Jak referuje firma Check Point Software, kolektyw KillNet opublikował listę zaatakowanych stron we wpisie na swoim Telegramie. Widnieje na nim szereg stron instytucji medycznych z różnych krajów. Oprócz Polski w zestawieniu figurują strony amerykańskie, holenderskie, brytyjskie, norweskie, portugalskie czy hiszpańskie.

KIllnet miał wykorzystać atak DDoS – Distributed Denial of Service. Nie polega on na przejmowaniu danych z serwerów, ale uniemożliwia działanie witryn przez „zapychanie” ich ogromną liczbą żądań dostępu do treści witryny. Na liście zaatakowanych stron z Polski znajdują się:

Ministerstwo Zdrowia – mz.gov.pl

Politechnika Bydgoska – pbs.edu.pl

Strona dostępu do polskich usług medycznych dla Ukraińców – vrachi.pl

Strona dostępu do polskich usług medycznych dla Ukraińców – polandlek.pl

Strona informacyjna dla Ukraińców – ukrainianinpoland.pl

Strona Medycyna Praktyczna – mp.pl

Giełda domen internetowych – aftermarket.pl

We wtorek 31 stycznia wszystkie strony działają już w zwykłym trybie, najdłużej miały się podnosić serwery mp.pl.

Kolejny atak rosyjskich hakerów – niebezpieczny trend

– Ponieważ coraz więcej usług jest dostarczanych online, zakłócenia spowodowane atakami DDoS ataki mogą być wyjątkowo szkodliwe, potencjalnie wpływając na opiekę zdrowotną – np. planowanie wizyt czy telekonsultacje. Ostatnia kampania Killnetu [...] to ostrzeżenie, że musimy nadać priorytet solidnym środkom bezpieczeństwa w krytycznych usługach – komentuje ataki Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.

