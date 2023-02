Rosyjscy hakerzy znowu atakują Polskę. Na liście urzędy sądowe

Grupa rosyjskich hakerów Killnet poinformowała o ostatnich atakach na swoim oficjalnym kanale na Telegramie. W dość długiej liście celów akcji figurują też polskie witryny. Co więcej, ma to być dopiero początek.

Killnet atakuje polskie sądy – zablokowali stronę NSA

Zgodnie z danymi ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z Check Point, jednym z celów ataków rosyjskich hakerów były serwery Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz urzędy w Poznaniu i Warszawie. Atak miał miejsce 15 lutego i wyłączył strony z działania, powodując niemałe problemy.

KIllnet wykorzystał swój podstawowy atak – DDoS, od Distributed Denial of Service. Nie polega on na przejmowaniu danych z serwerów, ale uniemożliwia działanie witryn przez „zapychanie” ich ogromną liczbą żądań dostępu do treści witryny.

Killnet zaatakuje Europę i USA

Cyberprzestępcy w nowej wiadomości ogłaszają, że zakończyli proces „dwumiesięcznej obserwacji krajów wspierających nazizm i rusofobię”. Hakerzy mają być gotowi do dalszych ataków na Stany Zjednoczone, Polskę, Wielką Brytanię, Niemcy, Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię i Ukrainę.

Posługujący się pseudonimem KillMilk lider grupy Killnet we wpisie nawoływał zaś inne grupy rosyjskich hakerów do połączenia sił i zorganizowanego, masowego ataku na strony administracji państwowych tych krajów.

– Celem takich akcji jest zakłócenie funkcjonowania instytucji publicznych oraz wywołanie paniki w dobrze zorganizowanym państwie. Działania grupy Killnet stanowią ostrzeżenie, że rządy państw oraz instytucji o znaczeniu strategicznych muszą istotnie zwiększyć nakłady i nadać priorytet zabezpieczeniu swoich systemów – komentuje Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.

