Zakaz TikToka w Polsce. Rząd otrzymał ostrą rekomendację

Polska Rada ds. Cyfryzacji ma przygotowywać się do publikacji stanowiska, w którym rekomenduje wykluczenie aplikacji TikTok z polskich urządzeń rządowych – wynika z wewnętrznego raportu, widzianego przez reporterów Polityka Insight. Zakaz ma być dość szeroko zakrojony. Jak będzie wyglądał?

Zakaz TikToka w Polsce – politycy, urzędnicy, administracja publiczna

– Rada wyraża zaniepokojenie dotyczące bezpieczeństwa danych przechowywanych na urządzeniach, na których zainstalowano TikToka – brzmi fragment oświadczenia. Obawy dotyczą także szeroko zakrojonego zbierania informacji, które potencjalnie mogą wspierać władze Chin bądź służyć tamtejszemu wywiadowi.

Działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów think-tank proponuje więc projekt nakazujący usunięcie TikToka z urządzeń służbowych w administracji publicznej – smartfonów, tabletów oraz komputerów PC. Chodzi tu o sprzęt członków i pracowników Sejmu, Senatu oraz rządu, lecz na tym lista się nie kończy.

Zakaz miałby bowiem objąć też inne oficjalne stanowiska publiczne, w tym najpewniej urzędników. Co więcej, Rada ds. Cyfryzacji rekomenduje usunięcie appki nie tylko z urządzeń służbowych, ale także z prywatnych telefonów i tabletów urzędników państwowych.

Zasada ma być stosowana wtedy, jeśli na tym samym urządzeniu znajduje się także służbowe oprogramowanie wykorzystywane do wykonywania obowiązków publicznych. W opinii Rady TikTok ma być traktowany jako „dostawca wysokiego ryzyka”, co spotkało już wcześniej chińską firmę Huawei.

Świat banuje TikToka

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, amerykańskie agencje rządowe dostały czas do ostatnich dni marca, by wyczyścić wszelkie federalne urządzenia z TikToka. Czystka należącej do chińskiej firmy ByteDance aplikacji postępuje też w innych krajach. Podobne zakazy niezależnie ustanowiono już w Kanadzie, Komisji Europejskiej, w Tajwanie czy Wielkiej Brytanii.

Między innymi belgijskie służby wywiadowcze podkreśliły możliwe zagrożenia zaznaczone wcześniej przez Amerykanów. TikTok zbiera ogromne ilości informacji o użytkownikach, często bez ich wiedzy czy świadomej zgody. Firma ByteDance jest zaś zobowiązana do współpracy z wywiadem Chin.

Czytaj też:

TikTok walczy o życie w USA. Kongres przesłucha szefa firmyCzytaj też:

Nowe obawy o szpiegującego TikToka. Dziennikarze BBC muszą usunąć appkę