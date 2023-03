Fałszywi inspektorzy GUS czy PIP naciągają konsumentów. Nie daj się oszukać

Repertuar cyfrowych oszustów jest szeroki, a sposoby działania potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych ekspertów od bezpieczeństwa. Złodzieje wymyślają co i raz to nowe sposoby, by okraść kolejne grupy osób. Chętnie też wracają do znanych sposobów sprzed wielu miesięcy.

Oszuści podszywają się pod różne instytucje

Złodzieje działają różnymi metodami: „na prąd”, „nieopłaconą przesyłkę”, „wiadomość z banku” czy „zwrot podatku”. Nie mają najmniejszych skrupułów, by podawać się za funkcjonariuszy, urzędników czy inspektorów.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda niczym zwykła wiadomość tekstowa lub e-mail. Oszuści wysyłają tysiące takich fałszywych wiadomości. Liczą na naszą naiwność, pośpiech, ufność do cyfrowych formalności lub łatwowierność, z jaką wysyłamy pieniądze nie sprawdzając adresatów. Większość poszkodowanych tłumaczy, że nie mieli czasu, by upewnić się, skąd była wysłana dana wiadomość.

Uwaga na oszustów. Cyfrowi złodzieje podszywają się pod inspektorów pracy

„Uwaga na oszustów!” Ostrzeżenie tej treści dla przedsiębiorców zamieściła na swojej stronie internetowej Państwowa Inspekcja Pracy. PIP zdecydował się na ten krok po otrzymaniu licznych sygnałów od przedsiębiorców, do których zgłaszają się osoby podszywające się pod inspektorów pracy. Oszuści oferowali obowiązkowe, płatne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ich ukończeniu.

„Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców i pracodawców” – informuje PIP. Inspektorzy nie wydają również certyfikatów ukończenia takich szkoleń. Inspektorzy PIP stanowczo odcinają się od osób oferujących fałszywe szkolenia.

„Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy w zamian za szkolenia, czynności, zaświadczenia czy wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy są oszustwem, które należy zgłosić do organów ścigania” – przekonują inspektorzy PIP. „Najważniejsze, by nie korzystać z takich ofert, nie płacić! W razie wątpliwości prosimy o kontakt z okręgowym inspektoratem pracy” – dodają inspektorzy PIP.

Fałszywe e-maile „Obowiązek sprawozdawczy P-01”. Nie otwieraj tych załączników

O działaniach oszustów informuje także GUS. Uwaga na fałszywe maile zawierające złośliwe oprogramowanie! „Oszuści podszywają się pod Główny Urząd Statystyczny” – czytamy na stronie internetowej urzędu. GUS podaje także sposób, w jaki działają oszuści.

Cyfrowi złodzieje rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01”. Fałszywe e-maile zawierają niebezpieczny załącznik, którego otwarcie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Fałszywe wiadomości. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda prawidłowo

Niebezpieczne wiadomości prezentowały się jako wysłane z adresu: GUS-Portal@info.stat.gov.pl. W rzeczywistości wysyłane były spoza serwerów statystyki publicznej. Oszuści, którzy podawali się za urzędników GUS-u, informowali, że firma-adresat została objęta obowiązkiem sprawozdawczym. Sprawozdanie o produkcji (P-01), a w załączniku maila znajduje się „elektroniczny formularz zgłoszenia”.

Główny Urząd Statystyczny nigdy nie wysyła załączników z adresu GUS-Portal@info.stat.gov.pl. „W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości mailowej, prosimy nie otwierać załączników” – zaznacza GUS.

