Zhakował Obamę, Gatesa, Muska i wyłudził fortunę. Grozi mu do 77 lat więzienia

Pochodzący z Wielkiej Brytanii oszust wyłudził miliony podszywając się pod celebrytów na Twitterze. Cyberprzestępca postępował bardzo prosto, więc aż dziwne, jak efektywnie udało mu się oszukiwać internautów.

Oszust zhakował Obamę, Muska i Bidena – wyłudził miliony złotych

Niejaki Joseph O'Connor został pojmany jakiś czas temu na terytorium Hiszpanii, na prośbę FBI. W zeszłym miesiącu zakończył się zaś proces ekstradycji do Nowego Jorku. Teraz przestępca przyznał się do zarzutów stawianych mu przez amerykańskie organy ścigania.

Chodzi o masowe oszustwa internetowe, stalking młodej ofiary, pranie brudnych pieniędzy i inne cyberprzestępstwa. Najbardziej spektakularnym wyczynem Brytyjczyka jest jednak zaatakowanie 130 kont celebrytów na Twitterze i przejęcie ich za pomocą socjotechnik. Następnie wykorzystał 45 z nich do wyłudzenia kryptowalut.

Wśród przejętych w 2020 roku kont 23-latek wymienia te należące do Baracka Obamy, Joe Bidena, Kim Kardashian, Jeffa Bezosa, Elona Muska, Kanye Westa, Billa Gatesa, inwestora Warrena Buffetta czy premiera Izraela Binjamina Netanjahu.

Co ciekawe, Brytyjczyk używał kont do niezwykle prostego oszustwa, wariantu tzw. nigeryjskiego przekrętu. Podszywając się pod popularne osoby pisał, że w związku z pandemią COVID-19 dany celebryta postanowił „odwdzięczyć się społeczności i podwoi wszystkie wpłaty kryptowalut, które wpłyną na jego konto”.

W ten sposób ofiary przesłały do cyfrowego portfela O'Connora blisko 800 000 dolarów, czyli ponad 3,3 miliona złotych. Po głośnej akcji przejęcia kont firma Twitter zamroziła do nich dostęp do czasu odzyskania kontroli przez prawowitych właścicieli.

Oszusta z Twittera czeka dożywocie

Oficjalne zasądzenie wyroku nastąpi 23 czerwca 2023 roku, ale już teraz wiemy, co może czekać aresztowanego oszusta. Prokuratura domaga się tego, by 23-latek zwrócił swoim ofiarom wszystkie ukradzione środki.

Będzie to jednak szczególnie trudne zza krat. Maksymalny wyrok pozbawienia wolności za zarzucane O'Connorowi czyny to bowiem aż 77 lat więzienia. Choć przestępca jest jeszcze dość młody, to tak wysoki wyrok oznaczałby dla niego praktyczne dożywocie.

